Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг считает незаконными санкции США против себя
Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг считает незаконными санкции США против себя. Российский миллиардер намерен доказать их неправомерность и добиться снятия ограничений.
«Санкции незаконны и несправедливы, буду судиться», — заявил Виктор Вексельберг. Между тем, представитель компании «Ренова» пояснил «Интерфаксу», что речь все же идет не о суде – американским Минфином, по его словам, предусмотрен порядок обжалования санкций, и сейчас над этим вопросом работает юридическая команда, которая и будет добиваться снятия ограничений.
Вексельберг попал под санкции США в апреле, с этого момента американским гражданам запрещено сотрудничать с подконтрольными ему компаниями. Кроме того, из-за ограничений «Ренове» пришлось существенно снизить свою долю в нескольких европейских компаниях. К тому же, по данным агентства Reuters, были заморожены активы «Реновы» на сумму около 2 миллиардов долларов, однако в компании эти цифры не подтвердили.
Согласно докладу Минфина США, опубликованному в августе, состояние Виктора Вексельберга за несколько месяцев действия санкций сократилось почти на 3 миллиарда долларов.
Комментарии15
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sensei54 15 октября 2018 | 13:06
Бог подаст.
dataan 15 октября 2018 | 13:08
Не расстраивайся Виктор, как только ты перестал вторить госдепу, так сразу впал в немилость и получил санкции. Это со всеми так.
polikarpich 15 октября 2018 | 13:15
sensei54: Пусть теперь пыль по судам глотает.
seryj_wolk 15 октября 2018 | 13:31
polikarpich: Сомнительно, что у Вексельберга в этом вопросе что-нибудь получится. Деньги есть - ума не надо!
astet 15 октября 2018 | 13:34
seryj_wolk: пускай пожалуется подельнику Путину!
udavodav 15 октября 2018 | 14:01
polikarpich: В басманный суд ему надо, там он точно выиграет.
vlad2 15 октября 2018 | 13:17
Вроде себя за патриота держит. Значит гордиться санкциями пиндосов против себя должен. Или царь не объяснил?
maracineanu_s 15 октября 2018 | 13:19
типа принципиальный такой, да?
dekadik 15 октября 2018 | 13:25
за красивые глазки санкции не снимут...нужно что то дать в замен
tanber 15 октября 2018 | 13:38
Ну уж нет! Это тебе не под Путиным ходить! Там этот номер не пройдет! Там Закон для всех одинаков! А у Путина опять мондраш-Навальный на свободе! И он опять приказал его посадить! Хотя Навальный и считает что это неправильно!!
sergo_25_26 15 октября 2018 | 13:48
Дадут витек тебе компенсацию. Обязательно дадут. Готовь новое помещение для бабла, размером с вагон железнодорожный.
thesonhuman 15 октября 2018 | 13:50
Вексельберг, и такой наивный, просто удивительно,.
citizeneco 15 октября 2018 | 13:56
Было бы странно, если бы он считал наоборот. И чего все российские олигархи жалуются на американские санкции, пусть эти путинские патриоты не выводят капиталы за рубеж, а вкладывают их в российскую экономику, тогда они целее будут.
hangman19 15 октября 2018 | 13:58
В Басманном суде тоже так считают, и что?))
chapter_2 15 октября 2018 | 14:06
Америка знает, что Виктор Вексельберг - враг свободы и демократии