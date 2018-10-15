Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг считает незаконными санкции США против себя. Российский миллиардер намерен доказать их неправомерность и добиться снятия ограничений.

«Санкции незаконны и несправедливы, буду судиться», — заявил Виктор Вексельберг. Между тем, представитель компании «Ренова» пояснил «Интерфаксу», что речь все же идет не о суде – американским Минфином, по его словам, предусмотрен порядок обжалования санкций, и сейчас над этим вопросом работает юридическая команда, которая и будет добиваться снятия ограничений.

Вексельберг попал под санкции США в апреле, с этого момента американским гражданам запрещено сотрудничать с подконтрольными ему компаниями. Кроме того, из-за ограничений «Ренове» пришлось существенно снизить свою долю в нескольких европейских компаниях. К тому же, по данным агентства Reuters, были заморожены активы «Реновы» на сумму около 2 миллиардов долларов, однако в компании эти цифры не подтвердили.

Согласно докладу Минфина США, опубликованному в августе, состояние Виктора Вексельберга за несколько месяцев действия санкций сократилось почти на 3 миллиарда долларов.