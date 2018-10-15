В Ингушетии был похищен сотрудник Международной амнистии Олег Козловский
Он занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне. Об этом сообщается на сайте международной организации. Сам Козловский рассказал, что его вывезли за город, раздели и избили. Похитители представились сотрудниками местного центра по борьбе с экстремизмом. Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили рядом с Аэропортом со словами «никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии».
Международная амнистия обратилась в российские правоохранительные органы, но ответа пока не получила. Козловский написал в Твиттере, что покинул Россию.
Комментарии8
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vova6_let 15 октября 2018 | 13:19
Да, все "мирно" там проходит, прям, как путин евкурова и просил.
luger_max_otto 15 октября 2018 | 13:20
Ну, запутинская сволочь без похищений и убийств обойтись не может.
kottigr1 15 октября 2018 | 13:24
luger_max_otto: Надеюсь на руке похищенного сотрудника Международной амнистии были часы Apple Watch.. ?
ansh 15 октября 2018 | 13:21
Шалят путинские пехотинцы. Ни во что вождя не ставят.
dominator13 15 октября 2018 | 13:22
Путин сам боится туда ехать!
timwlad92 15 октября 2018 | 13:26
Ну вот,господа у студии первого канала на передаче время покажет,чувак приехал на чужом протесте деньгу позаработать,а его самого обобрали и пинка дали.
Вот тоже самое будет и на украине где все решать будет только сила .
Это распад украины.
Что кксаемо ингушетии,ну так были уместе и не хрен делится на две республики где ингушетия не в состоянии себя обслужить по причине отсутсвия системы подготовки кадров так как только потребляли,как и происходит на украине.
И ище малая кровь была потому что не стали сопротивлятся майдану так как все расчитывали погрется на чужом пожаре.
Но погорели сами.
А теперь на попелище стонут,что отбирают и то что осталось от попелища.
Ну так борьба за выживание и определит победителя на украине.
Зомби тоже жрать хотят.
sam2018 15 октября 2018 | 13:27
Такие вот и подтолкнут Россию к падению в пропасть !
vbsvob 15 октября 2018 | 13:32
И это случилось после так называемых наставлений Путина Евкурову не обижать протестующих людей. Было у развитого социализма человеческое лицо, а у путинизма под маской - лицо звериное, бандитское.