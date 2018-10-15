В Ингушетии был похищен сотрудник Международной амнистии Олег Козловский

Он занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне. Об этом сообщается на сайте международной организации. Сам Козловский рассказал, что его вывезли за город, раздели и избили. Похитители представились сотрудниками местного центра по борьбе с экстремизмом. Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили рядом с Аэропортом со словами «никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии».

Международная амнистия обратилась в российские правоохранительные органы, но ответа пока не получила. Козловский написал в Твиттере, что покинул Россию.