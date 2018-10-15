Автомобиль выпал со второго этажа парковки в торговом центре «Горбушкин двор» на западе Москвы
Автомобиль выпал со второго этажа парковки в торговом центре «Горбушкин двор» на западе Москвы. Машина перевернулась и упала на крышу.
Как сообщает РБК, за рулем «Мерседеса» был не хозяин машины, а сотрудник мойки. По предварительной информации, водитель получил ушиб и повредил ногу. По факту инцидента проводится проверка.
Комментарии5
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parasuk_ 15 октября 2018 | 12:36
Сотрудник мойки давно мечтал подарить кому-нибудь новый мерседес :)
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 12:45
parasuk_: страховщикам????
a_111111 15 октября 2018 | 12:48
parasuk_: Нет он мечтает мыть машину Кадырова...
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 12:44
Бывает ... ;-()
alex19021861 15 октября 2018 | 12:55
А строить с бетонным ограждением в метр или полтора нет требований?