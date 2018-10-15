Автомобиль выпал со второго этажа парковки в торговом центре «Горбушкин двор» на западе Москвы. Машина перевернулась и упала на крышу.

Как сообщает РБК, за рулем «Мерседеса» был не хозяин машины, а сотрудник мойки. По предварительной информации, водитель получил ушиб и повредил ногу. По факту инцидента проводится проверка.