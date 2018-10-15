В Госдуме просят МВД уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак «шипы»

В Госдуме просят министра внутренних дел Владимира Колокольцева уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак «шипы» и соответственно упразднены штрафы за его отсутствие. Официальный запрос министру направил депутат-единоросс Сергей Боярский. Он ссылается на проект постановления правительства о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения.

Документ был разработан МВД и уже прошёл общественные слушания.