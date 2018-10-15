В Госдуме просят МВД уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак «шипы»
В Госдуме просят министра внутренних дел Владимира Колокольцева уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак «шипы» и соответственно упразднены штрафы за его отсутствие. Официальный запрос министру направил депутат-единоросс Сергей Боярский. Он ссылается на проект постановления правительства о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения.
Документ был разработан МВД и уже прошёл общественные слушания.
Комментарии5
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danko1 15 октября 2018 | 12:38
Ну всё, все проблемы в России решены, осталось только с шипами разобраться, а потом полностью углубиться в происходящее в Украине и других странах.
yan_muha 15 октября 2018 | 12:44
danko1: Штраф за отсутствие знака - тоже доход, как и сама наклейка
zloy_sok 15 октября 2018 | 12:46
danko1: На все танки что поедут наводить порядок, наклеек "Шипы" не хватило)
kochar 15 октября 2018 | 12:53
Видать этот единоросс попался на отсутствие наклейки.
Лучше бы он потребовал от МВД уточнить от ООО "ГУП «Мосгортранс»" по какому праву воруют автомобили.
kryimzdick 15 октября 2018 | 12:54
Наклейка у меня к весне выцвела, вот правда интересно, покупать новую или не надо?