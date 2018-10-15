В Ираке в городе Басра 111 тысяч человек отравились питьевой водой. Массовые отравления начались ещё в июле после поставок загрязнённой воды из Ирана.

В ходе протестов демонстранты подожгли офисы государственного телеканала, штаб-квартиры правящей иракской партии «Дава», а также здание консульства Ирана в Басре.