В Ираке в городе Басра 111 тысяч человек отравились питьевой водой
В Ираке в городе Басра 111 тысяч человек отравились питьевой водой. Массовые отравления начались ещё в июле после поставок загрязнённой воды из Ирана.
В ходе протестов демонстранты подожгли офисы государственного телеканала, штаб-квартиры правящей иракской партии «Дава», а также здание консульства Ирана в Басре.
Комментарии5
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gvs 15 октября 2018 | 12:37
Губит людей не пиво, губит людей вода (с)
lenin3 15 октября 2018 | 12:41
gvs: и даже от палёного боярышника меньше убытков...)))
dataan 15 октября 2018 | 12:52
Однозначно пиндосовская работа. Травить только и умеют.
piter_ug 15 октября 2018 | 12:54
Может Новичка пустили по трубам?
Репетиция.
perestarok 15 октября 2018 | 13:45
"В Ираке в городе Басра 111 тысяч человек отравились питьевой водой"
Путин и туда добрался?