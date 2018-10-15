В Казани, в офисном центре, прогремел взрыв. Пострадал глава Еврейской общины Татарстана Михаил Скоблионок и его помощница. Они получили ожоги и травмы глаз, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным полиции, взрыв прогремел, когда один из сотрудников офиса попытался открыть посылку. Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство двух и более лиц».