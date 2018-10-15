В Казани, в офисном центре, прогремел взрыв
В Казани, в офисном центре, прогремел взрыв. Пострадал глава Еврейской общины Татарстана Михаил Скоблионок и его помощница. Они получили ожоги и травмы глаз, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным полиции, взрыв прогремел, когда один из сотрудников офиса попытался открыть посылку. Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство двух и более лиц».
Комментарии8
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seryj_wolk 15 октября 2018 | 12:39
Плохо работает служба с козлиным названием «Э»!
danko1 15 октября 2018 | 12:42
seryj_wolk: Это начало религиозных войн или еврейских погромов?
Внимание народа от провалов во всём надо отвлекать, создавая проблемы и называя ему врагов.
sandro_007 15 октября 2018 | 13:03
danko1:
Шендерович не давно писал, что начнется в Татарстане. Что теперь должен думать?
kottigr1 15 октября 2018 | 12:46
seryj_wolk: "Э" некогда.. Оно очкариков прессует за лайки и перепосты..
platonnekafrin 15 октября 2018 | 12:49
А в это время сотрудник управления по борьбе с террором изучал комментарии к новой групповой порнухе на предмет наличия в них экстремизма.
skull____ 15 октября 2018 | 13:05
Ну всё, раз пострадали члены еврейской общины, Эхо обязательно вставит это событие в новости раз 30...
abu_vgrobu 15 октября 2018 | 13:06
Казанский предприниматель Михаил Скоблионок, а также его помощница получили травмы и ожоги глаз. Они доставлены в офтальмологическую больницу.
По версии следствия, причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
И зачем тогда педалируется его еврейство ?..
polikarpich 15 октября 2018 | 13:21
abu_vgrobu: Вы музыкант?
Почему "педалируется"? Просто упомянуто.