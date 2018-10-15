В городе Сараны в Пермском крае обрушилась порода на шахте по добыче руды. Из-под завалов извлечён один человек. Он жив, сообщили «Интерфаксу» в МЧС. В момент обрушения в шахте «Рудная» находились 62 человека.

Утверждается, что эвакуация не потребовалась.