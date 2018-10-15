В городе Сараны в Пермском крае обрушилась порода на шахте по добыче руды
В городе Сараны в Пермском крае обрушилась порода на шахте по добыче руды. Из-под завалов извлечён один человек. Он жив, сообщили «Интерфаксу» в МЧС. В момент обрушения в шахте «Рудная» находились 62 человека.
Утверждается, что эвакуация не потребовалась.
Комментарии2
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rampa 15 октября 2018 | 12:46
какое-то странное сообщение. В момент обрушения в шахте находились 62 человека. Из-под завалов извлечен один живой человек. А что с остальными, что им эвакуация не потребовалась? Они не живые что ли? Или продолжают работать, не смотря на завал?
jastin 15 октября 2018 | 13:09
В Пермском крае я, что то не знаю города Сараны. Всю жизнь здесь живу. Может, что перепутали.