СКР завершил расследование уголовных дел в отношении двух воспитателей детского сада «Колосок» в Красноярском крае
Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении двух воспитателей детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края. Следователи установили, что воспитатели наказывали детей, используя канцелярские булавки. Они наносили уколы в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела.
Воспитателей обвиняют, в том числе, по статье «Истязания». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 15 октября 2018 | 12:38
Нужно поберечь этих "воспитателей" из Колоска.
Возможно, их навыки и стремления понадобятся.
Они будут по приговору трибунала колоть кнопками лживые языки пропагандонов и пескоструя, когда вертикаль рухнет.
stebinmaku 15 октября 2018 | 12:43
"Здравствуй, русское поле,
Я твой тонкий "Колосок!"..
(с)
platonnekafrin 15 октября 2018 | 12:45
Вполне себе здоровые такие воспитатели... А тяга к кнопкам и уколам нормальна для работнников с детьми. А ежели серьёзно, то кто им выдал справку из психушки?!
kryimzdick 15 октября 2018 | 12:55
Шли бы в ФСИН работать
andy66 15 октября 2018 | 12:57
пытать детей - это скрепно и православно!
archibald_dandy_esquire 15 октября 2018 | 13:17
andy66:
распинать детей православно не дошли до этого?
а зря - вот приходит родитель за дитём - а он на доске объявлений распят - родитель умиляется и благодарит воспитателей за хорошо проделанную работу
malorus_kiev153 15 октября 2018 | 13:35
andy66: в соответствии с Торой.
zavlabor 15 октября 2018 | 13:00
Что удивляться? Скрепы!
Начинается с кнопок в детсаде, заканчивается бутылками из под шампанского в отделениях.
zemljanka 15 октября 2018 | 13:05
Нелюди.