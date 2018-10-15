СКР завершил расследование уголовных дел в отношении двух воспитателей детского сада «Колосок» в Красноярском крае

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении двух воспитателей детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края. Следователи установили, что воспитатели наказывали детей, используя канцелярские булавки. Они наносили уколы в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела.

Воспитателей обвиняют, в том числе, по статье «Истязания». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.