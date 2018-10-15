Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг намерен доказать неправомерность американских санкций
Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг намерен доказать неправомерность американских санкций. Он собирается подавать в суд. Работает юридическая команда, которая будет добиваться отмены санкций в том порядке, который установлен самим Минфином США, сказал «Интерфаксу» представитель «Реновы» Андрей Шторх.
Комментарии19
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johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 12:34
добьются они "отмены санкций" ... мало им(вексельбергам) не покажется ;-)))
lenin3 15 октября 2018 | 12:38
johnbmw: ну почему? Басманный суд их махом отменит...)))
sbk 15 октября 2018 | 12:42
lenin3: Почему бы туда не обратиться, в самом деле?
А вообще-то санкции - это хорошо или плохо? Уж чего только мы не наслушались за это время...
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 12:44
lenin3: Басманный суд их махом / - этот??? - ЛЕГКО!!! ;-)))))))))))
archibald_dandy_esquire 15 октября 2018 | 13:03
lenin3:
" Виктор Вексельберг намерен доказать неправомерность американских санкций "
#путин-ввяди-вайска!!!
пора США построить уже - Трамп вам поможет
bukovskiy 15 октября 2018 | 12:56
johnbmw: Да уж в нормальной конкуренции в военной сфере штаты победить не могут и поэтому по демократической традиции сыпят санкциями. США сейчас на пике, а после пика только вниз...
compare 15 октября 2018 | 13:14
bukovskiy: как бы тебе не состариться и не угодить на "сковородку",пока ждешь "вниз"))
dennik 15 октября 2018 | 12:40
В самый справедливый суд в мире, Российский!? :-)))))
piter_ug 15 октября 2018 | 12:47
А что если басманному суду открыть представительство в США!?
Тогда любой аллигарх победит!
bukovskiy 15 октября 2018 | 12:59
piter_ug: и того, чувака, что яйца на Красной площади прибил туда с ними, пусть гадит ( в прямом смысле) ЦРУ
kochar 15 октября 2018 | 12:49
Пока докажет,придёт время на упокой.
А вообще то,на что он рассчитывает?
Сам не понимает,что гиблый вариант.
Судиться то надо не с США ,а с другим персонажем.Кишка тонка?
Пиар...
byaka50 15 октября 2018 | 12:49
В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
ugas 15 октября 2018 | 12:51
В басманный?
sam2018 15 октября 2018 | 12:52
Если снят санкции не удастся, придется пойти на финансирование в России политических сил, протвостоящих существующей власти.
cromwel 15 октября 2018 | 13:01
sam2018: вы ошибаетесь. Просто нам придется еще туже затянуть пояса на шее.
kryimzdick 15 октября 2018 | 12:53
Можно еще в Спортлото написать. А по уму надо как Абрамович - в Израиль съезжать.
ft18 15 октября 2018 | 12:57
Путин поможет.
gregor 15 октября 2018 | 13:06
Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг намерен доказать неправомерность американских санкций
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В суд ,только в суд ...,который с собой возит Виктор Вексельберг . Это такой домашний суд ,типа Басманного . Набедокурил , вызвал со своего же дома суд и суд решил ,что все вокруг виноваты а Вексельберг прав .
Песков ,от имени Кремля и Захарова ,от имени МИДа , не дадут соврать . У них у всех свои домашние судьи есть .
maczyz 15 октября 2018 | 13:10
Вот во всем наши олигархи считали себя первостепенейшими,думали все и даже Запад с Европой подомнут под себя- деньги же- это все и купить можно вся и все,но вот здесь и просчитались,оказывается бизнес должен быть честным и чистым в какой-то мере и их окунули в дерьмо- докажи,а доказывать-то как,если только в месте с телом.......