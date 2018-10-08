Кандидат в главы Хакасии от КПРФ Коновалов не будет отказываться от участия в выборах

Кандидат в главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов не собирается отказываться от участия в выборах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко.

«Он пойдет до конца, и, думаю, люди его поддержат», — сказал представитель КПРФ.

А.Ющенко напомнил, что в первом туре Коновалов получил порядка 45% голосов избирателей.



Ранее стало известно, что представитель «Партии роста» Александр Мяхар снял кандидатуру с выборов главы Хакасии. Он также намерен отозвать иск в Верховный суд республики к своему сопернику от КПРФ Валентину Коновалову из-за неправильной агитации.

Кроме того, Мяхар призвал Коновалова отказаться от участия в выборах. По его мнению, снятие всех кандидатов и перенос голосования «будет разумным решением и предоставит людям возможность сделать разумный выбор».

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от «Справедливой России» (11,23%) и Александр Мяхар от «Партии роста» (6,61%). Позже Зимин отказался от борьбы. Почти сразу стало известно, что и Филягин снял свою кандидатуру.



В Центризбиркоме сообщили, что второй тур выборов главы региона должен быть назначен на 11 ноября с включением в бюллетени Коновалова как единственного кандидата.