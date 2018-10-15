Принц Гарри и его супруга Меган ждут ребенка. Это объявили сегодня представители британской монархии.

Герцогиня Сассекская ожидает появления ребенка весной следующего года, сообщили в Кенсингтонском дворце. Судя по всему, мальчик это будет или девочка еще не знают даже будущие родители – теоретически пол ребенка можно определить на третьем месяце беременности, но обычно это происходит позже. В официальном заявлении говорится, что Их Королевские Высочества по достоинству оценили поддержку, которую им оказывали «люди во всем мире со времени их свадьбы в мае и рады возможности поделиться этой счастливой новостью с общественностью.

Актрису с афроамериканскими корнями, которая стала супругой принца Гарри, многие СМИ и теперь по привычке называют Меган Маркл, но со времени свадьбы ее фамилия – Маунтбеттен-Виндзор. Родившийся ребенок станет седьмым в очереди наследования британского престола после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма, его детей, Джорджа, Шарлотты и Луи и, наконец, своего отца, принца Гарри.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесла экономике Британии почти полтора миллиарда долларов. Это доходы от туристов.