Суд Махачкалы приговорил к 4 годам колонии отстраненного от должности мэра Мусу Мусаева

Советский районный суд Махачкалы приговорил к четырем годам колонии отстраненного от должности мэра города Мусу Мусаева по делу о превышении полномочий при выделении земельных участников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд приговорил Мусаева к 4 годам колонии общего режима. Также решением суда Мусаеву запрещено 3 года занимать должности гражданской и муниципальной службы», — сказали в пресс-службе.