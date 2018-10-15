Бывшего высокопоставленного чиновника администрации президента, полковника ФСБ обвиняют в мошенничестве

Следователи считают, что он, пользуясь своим положением, принимал участие в вымогательстве денег у предпринимателя.

Полковник ФСБ Михаил Горбатов еще полгода назад руководил департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Сейчас же ему и его подельникам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве на сумму почти в 6 миллионов рублей, а также в покушении на мошенническое хищение еще почти 16 миллионов рублей, об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По версии следствия, один из участников преступной схемы предложил владельцу сети московских ломбардов за вознаграждение помочь вернуть деньги и имущество, изъятое во время обысков. А позже запросил новую сумму, запугав предпринимателя тем, что теперь уже против него самого готовится уголовное дело. Убедить владельца ломбардов ему удалось с помощью Михаила Горбатова. Он, воспользовавшись своими служебными связями, помог сымитировать проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении коммерсанта. Однако предприниматель обратился в военное управление Следственного комитета, после чего мошенников задержали.

Все фигуранты дела в настоящий момент находятся в СИЗО. Сразу после ареста Михаила Горбатова уволили из управления президента, при этом он по-прежнему числится в ФСБ.