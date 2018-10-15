Бывшего высокопоставленного чиновника администрации президента, полковника ФСБ обвиняют в мошенничестве
Следователи считают, что он, пользуясь своим положением, принимал участие в вымогательстве денег у предпринимателя.
Полковник ФСБ Михаил Горбатов еще полгода назад руководил департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Сейчас же ему и его подельникам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве на сумму почти в 6 миллионов рублей, а также в покушении на мошенническое хищение еще почти 16 миллионов рублей, об этом пишет газета «Коммерсантъ».
По версии следствия, один из участников преступной схемы предложил владельцу сети московских ломбардов за вознаграждение помочь вернуть деньги и имущество, изъятое во время обысков. А позже запросил новую сумму, запугав предпринимателя тем, что теперь уже против него самого готовится уголовное дело. Убедить владельца ломбардов ему удалось с помощью Михаила Горбатова. Он, воспользовавшись своими служебными связями, помог сымитировать проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении коммерсанта. Однако предприниматель обратился в военное управление Следственного комитета, после чего мошенников задержали.
Все фигуранты дела в настоящий момент находятся в СИЗО. Сразу после ареста Михаила Горбатова уволили из управления президента, при этом он по-прежнему числится в ФСБ.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 15 октября 2018 | 12:08
А в АП есть другие,честные и неподкупные? Впрочем вопрос риторический)))
danko1 15 октября 2018 | 12:12
ura_123: Да и в других властных местах тоже преступники и бандиты.
И это не борьба с преступностью, а борьба крыс за власть и бабло.
gvs 15 октября 2018 | 12:10
Никакого мошенства! Обычный скрепоносный бизнес! ))))
mikhail_spb_ 15 октября 2018 | 12:12
Возмутительно, что какой-то подлый и грязный мошенник бросает тень на честнейшую и чистейшую госбезопасность, а также на администрацию нацдилера, в которой работают самые честные люди в мире.
novyrusich 15 октября 2018 | 12:13
Пауки в банке начали активно кушать друг друга.
Витдимо кормовая база серьезно уменьшилась.
Но 6 миллионов РУБЛЕЙ НА ГРУППУ, В КОТОРОЙ УЧАСТВУЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА .... что за грошовая сумма?
Они что один раз гульнуть хорошо хотели с девочками и денег не было?
platonnekafrin 15 октября 2018 | 12:18
"Полковник" синоним "мошенника", впрочем, как и "чиновник". На этом стоит и стоять будет Земля Русская! Пока не окочурится носилщик собчаковских авосек.
cromwel 15 октября 2018 | 12:20
А что такого? Они этим хорошо живут. А если что, вот вам корочка в морду!
andy66 15 октября 2018 | 12:25
полковник ФСБ - уже готовое обвинение! Принадлежность к преступной организации..
agriment 15 октября 2018 | 12:28
И, вновь, про " Бывшего высокопоставленного чиновника администрации президента, полковника",
а почему про настоящих высокопоставленных полковников в АП и не только, коих по численности в РФ, уже как грязи, молчат?