Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг заявил, что собирается оспорить в суде правомерность американских санкций. Санкции незаконны и несправедливы, считает бизнесмен. Его цитирует «Интерфакс».

6 апреля Минфин США расширил список антироссийских санкций. Под новые ограничения попали, в частности, Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.