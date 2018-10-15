Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг заявил, что собирается оспорить в суде правомерность американских санкций
Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг заявил, что собирается оспорить в суде правомерность американских санкций. Санкции незаконны и несправедливы, считает бизнесмен. Его цитирует «Интерфакс».
6 апреля Минфин США расширил список антироссийских санкций. Под новые ограничения попали, в частности, Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
Комментарии12
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ura_123 15 октября 2018 | 12:10
Заявления бизнесссссменов уже принят к рассмотрению в басманном суде?
evgolius7 15 октября 2018 | 12:14
Перевёл компенсацию за санкции в доллары....
Переправил в Америку...теперь долларов нет надо снова требовать компенсацию.
Круговорот долларов
novyrusich 15 октября 2018 | 12:16
ura_123: ря это он, вроде бы умный человек. Должен прекрасно понимать бессмысленность этого мероприятия.
Но, видимо, это одно из проявлений лояльности кремлинам.
kindman_a 15 октября 2018 | 12:11
"...Санкции незаконны и несправедливы, считает бизнесмен..."
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Ты бы лучше так насчет антисанкций своему боссу высказал, а то ни рыбы, ни фруктов, ни молочки, ни мяса приличного с сыром не купить четвертый год...
platonnekafrin 15 октября 2018 | 12:11
Вексельберг против Доллармана? Русские евреи очень не любят нерусских евреев...
count_chocula 15 октября 2018 | 12:12
А зачем, они ведь "полезны"?
grashupfer 15 октября 2018 | 12:16
Алё, Вексельберх! Что значит незаконны и несправедливы? Было ж сказано - полезны и необходимы! Ещё раз, дубина - необходимы и очень полезны.
Сколько раз вождю вам вдалбливать это, козлы..
ze_danil 15 октября 2018 | 12:25
grashupfer: дык Вексельберг, падла, хочет что бы сняли санкции и тем самым навредили Расеюшке
пора к нему докторов посыласть
kara 15 октября 2018 | 12:17
лучи поддержки!
cromwel 15 октября 2018 | 12:18
Вексельбергу прищемили яйца. Плачет.
kosmicheskiy_svin 15 октября 2018 | 12:23
Есть серьезные основания полагать, что совладелец ""Реновы" Виктор Вексельберг будет послан в американском суде нахуй, а его иском американский судья банально вытрет жопу.
andy66 15 октября 2018 | 12:28
сейчас российские олигархи начнут один за одним доказывать в суде, что они никакого отношения к России не имеют... и никогда не имели