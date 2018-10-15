Совет ЕС по иностранным делам утвердил санкционный режим для борьбы с использованием и распространением химоружия
Совет ЕС по иностранным делам утвердил новый санкционный режим для борьбы с использованием и распространением химического оружия. Отныне Евросоюз будет вводить санкции против организаций и лиц независимо от их национальности и места, где они находятся.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 15 октября 2018 | 12:09
Неужели применят санкции против доброго доктора мишкина, который спешил к своему пациенту через снежную пургу?
timwlad91 15 октября 2018 | 12:21
mikhail_spb_: Неужели применят санкции против доброго доктора мишкина, который спешил к своему пациенту через снежную пургу?
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Просто всё подорожает в отношениях между партийной системой леваков и организованной преступностью.
Это тоже самое как с наркотиками,педофилией и торговлей людьми.
Всем этим занимается Совет Европы имея побочный заработок,но издали закон санкций к тем кто попытается конкуренцию составить европейской политической системе в этом бизнесе.
Потому США выходит из всех международных политических институтов у которых нет ресурсов осуществить санкции кроме наёмников террористов.Но США тоже есть чем ответить.
Тоже самое относится и к России.
Или Россия станет рабом европейских политиков,или Россия как и США выходит из всех международных институтов и начинает отстаивать свой суверенитет уничтожением евросоюзрвского и американского государственного терроризма.
И так ,международный рынок торговли и финансовый рынок разделён на три зоны,Англосаксонскую,Евразийскую и Западную Европейскую.
Все буферные зоны будут устранятся.
То есть ялтинская конференция это эволюция ,но не политическое решение.
И так Украина и Израиль на грани распада.
Так что всем насрать на всё чё там понапишут в этом Евросоюзе где правит мафия по торговле оружием всех видов,наркотиками,педофилия и работорговля.
kara 15 октября 2018 | 12:15
ждем новых отравлений?
а иначе-зачем?
haldey 15 октября 2018 | 12:26
kara: Очень тонко подмечено. А иначе зачем? Если белые каски не подадут новую тухлятину, снятую постановочно, если никто не будет отравлен, и соответственно не будет громогласно и бездоказательно обвинена Россия, к чему все эти телодвижения. А новые, еще более абсурдные, обвинения не заставят себя ждать! Потому как их время истекает, и могут просто не успеть)))
Но местная рукопожатная, светлоликая, сладкая вата с радостью воспримет любой бред за истину)))