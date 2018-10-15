Операторы кабельного телевидения в США «Спектрум» и «Комкаст Чикаго» исключили телеканал RT из своих сете
Операторы кабельного телевидения в США «Спектрум» и «Комкаст Чикаго» исключили телеканал RT из своих сетей. В RT считают, что в отношении телеканала продолжают применять дискриминационные меры, которые серьёзно осложняют работу телеканала.
Как напоминает ТАСС, около года назад компания, обслуживающая американское отделение RT, зарегистрирована в США качестве иностранного агента.
Комментарии17
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alex_melnikov Алексей Мельников 15 октября 2018 | 11:49
Геббельс покидает Чикаго )
babai007 15 октября 2018 | 11:59
alex_melnikov: А когда "Голос Вамерике","Радио Свобода"и"Настоящее Время","Крым Реалии"покинуть России вы также будите радоваться что вомериканчский гебельс покинул страну?
ura_123 15 октября 2018 | 12:05
babai007: У вас наверняка есть доказательства фальшивок ” Голоса Америки”, ” Радио Свобода" и т.д. ?
vasyakirin 15 октября 2018 | 11:50
Интересно, сколько RT платило кабельщикам США из бюджета РФ за место в сетке?
seryj_wolk 15 октября 2018 | 12:00
vasyakirin: Перманентные лгуны никому не нужны. Пусть врут в рфии, там им верят пока еще.
andreyoo 15 октября 2018 | 12:19
seryj_wolk: Пусть врут в рфии, там им верят пока еще.
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Да судя по радости выражаемой хомячками, в Америке им тоже верят. Не верили бы, не смотрели бы
ura_123 15 октября 2018 | 11:50
Во как... У них бездуховных своё православие)))) Правда в основном католическое.
novyrusich 15 октября 2018 | 11:53
Операторы кабельного телевидения в США «Спектрум» и «Комкаст Чикаго» исключили телеканал RT из своих сетей, потому что его никто не смотрит и он никому не нужен практически.
В США его аудитория составляет 0,1% телезрителей. В Европе столько же, только в Англии вроде 0,2%.
Это те, кто время от времени его включают, хотя бы раз в месяц.
Поэтому Рашатудыее платит операторам за включение в пакет, а не ей платят.
Но, видимо, ущерб для репутации оператора перекрывает прибыль от платы Раши. Вот и исключили из пакета.
andre_klimov 15 октября 2018 | 12:02
novyrusich:
Это действо ожидалось давно. Многие операторы заявляли, что не будут продлевать контракты в ответ на подавление в России свободы СМИ. А поправка МакКейна защитила их от шантажа.
sam2018 15 октября 2018 | 11:54
Разве можно сравнивать фейковые новости от RT с правдивой и пдтвержденной исключительно фактами информацией от свободных СМИ в демократическом обществе, где свобода слова превыше всего ? Ответ очевиден !
andre_klimov 15 октября 2018 | 11:58
Стоит упомянуть, что у кабельных операторов есть такое право - отказывать в трансляции сигнала даже без обьяснения причин. В данном случае они просто отказались заключать новый контракт, когда кончился старый.
Кстати, Spectru всё-таки обьяснила своё решение тем, что не видит экономического резона в телетрансляции этого канала в связи с развитием интернет-вещания. То есть - для RT так даже дешевле, вопрос только в том, захочет ли много людей на него подписываться, если он не идет бесплатным довеском к пакету?
tag188 15 октября 2018 | 12:01
В RT считают, что в отношении телеканала продолжают применять дискриминационные меры, которые серьёзно осложняют работу телеканала.
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Изучить рынок в РТ не пробовали?
На этот "телеканал" и всю его продукцию банально нет спроса.
andreyoo 15 октября 2018 | 12:21
tag188: Хм... когда банально нет спроса, правительства не истерят и не грозят отзывом лицензий.
bratec_kot_voskrese 15 октября 2018 | 12:05
Когда "Дождь" выкидывали из сетей кабельного ТВ - это была не дискриминация, а просьба "трудящихся и молящихся". Ну и сейчас также по просьбе "трудящихся Америки удаляют " некачественный, клеветнический " канал. Баш на Баш, как говорится.
andreyoo 15 октября 2018 | 12:25
bratec_kot_voskrese: Баш на Баш, как говорится.
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Ну вот зачем? Зачем вы ставите на одну доску Тоталитарный российский Мордор и Великую Демократическую Империю Добра?
anemon 15 октября 2018 | 12:08
Допрыгалась, врушка Марго!
osa 15 октября 2018 | 12:27
А некоторые всё ещё благоговеют над "священными коровами" "цивилизованного" запада:
- свобода слова,
- права человека,
- частная собственность.
Очнитесь, обкуренные! Давно победил золотой телец!
Бизнес, только бизнес, и ничего личного ...
И это не так невинно, как вам кажется, потому, "продажность" проникает во все уголки человеческого бытия и превращает людей в тупых потребителей с пустыми глазницами, огромной пастью и длинными пальцами.
А сильные мира сего играют в напёрстки с этими существами: "Кручу-верчу, запутать хочу!".
А их и путать-то скоро не надо будет, будут хавать всё, что подсунут хозяева.