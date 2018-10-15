Операторы кабельного телевидения в США «Спектрум» и «Комкаст Чикаго» исключили телеканал RT из своих сете

Операторы кабельного телевидения в США «Спектрум» и «Комкаст Чикаго» исключили телеканал RT из своих сетей. В RT считают, что в отношении телеканала продолжают применять дискриминационные меры, которые серьёзно осложняют работу телеканала.

Как напоминает ТАСС, около года назад компания, обслуживающая американское отделение RT, зарегистрирована в США качестве иностранного агента.