«Альтернатива для Германии» набирает 10 процентов на выборах в Баварии и впервые проходит в региональный парламент

Правая партия «Альтернатива для Германии» набирает 10 процентов голосов на выборах в Баварии и впервые проходит в региональный парламент. «Христианско-социальный союз» теряет места.

Он набрал 37 процентов голосов, и это худший показатель за последние 60 лет.