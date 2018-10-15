«Альтернатива для Германии» набирает 10 процентов на выборах в Баварии и впервые проходит в региональный парламент
Правая партия «Альтернатива для Германии» набирает 10 процентов голосов на выборах в Баварии и впервые проходит в региональный парламент. «Христианско-социальный союз» теряет места.
Он набрал 37 процентов голосов, и это худший показатель за последние 60 лет.
Комментарии2
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epynda 15 октября 2018 | 11:52
Большое спасибо, фрау Меркель!
seryj_wolk 15 октября 2018 | 12:04
Германия - страна с глубокой обратной связью в обществе. Руководство качнулось влево, а общество компенсирует это сдвигом вправо.