Автозаки ФСИН для конвоирования осуждённых, будут оснащены специальным световым и звуковым сигналом
Автозаки ФСИН для конвоирования осуждённых, будут оснащены специальным световым и звуковым сигналом. Такой указ подписал президент Путин. Он поддержал инициативу Минюста. Сейчас автозаки, в отличие от автомобилей полиции. Не оборудованы спецсигналами.
Как говорят в Минюсте, фактически конвоирование спецконтингента происходит в общем транспортном потоке. Это создаёт реальную угрозу общественной безопасности.
Комментарии2
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ramen 15 октября 2018 | 11:52
Не "безопасность", а просто в потоке ВЕРТУХАЕВ НЕ УВАЖАЮТ.
Не за что.
ltyio 15 октября 2018 | 12:27
Кстати, да. Замечал, что полицейские автозаки оборудованы спецсигналами, а ФСИНовские нет.