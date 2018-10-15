Автозаки ФСИН для конвоирования осуждённых, будут оснащены специальным световым и звуковым сигналом. Такой указ подписал президент Путин. Он поддержал инициативу Минюста. Сейчас автозаки, в отличие от автомобилей полиции. Не оборудованы спецсигналами.

Как говорят в Минюсте, фактически конвоирование спецконтингента происходит в общем транспортном потоке. Это создаёт реальную угрозу общественной безопасности.