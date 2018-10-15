Прокуратура Тверской области проверит компанию перевозчика, автобус которой попал в аварию на трассе М-9 «Балтия»
Прокуратура Тверской области проверит компанию перевозчика, автобус которой попал в аварию минувшей ночью на трассе М-9 «Балтия» под Тверью. В результате ДТП пострадали 11 человек. Название транспортной компании пока неизвестно.
В ГИБДД причиной аварии считают плохую видимость на трассе из-за сильного тумана.
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