Прокуратура Тверской области проверит компанию перевозчика, автобус которой попал в аварию на трассе М-9 «Балтия»

Прокуратура Тверской области проверит компанию перевозчика, автобус которой попал в аварию минувшей ночью на трассе М-9 «Балтия» под Тверью. В результате ДТП пострадали 11 человек. Название транспортной компании пока неизвестно.

В ГИБДД причиной аварии считают плохую видимость на трассе из-за сильного тумана.