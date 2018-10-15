Комиссия по расследованию аварии ракеты носителя «Союз» приступила к работе в ракетно-космическом центре «Прогресс», подтвердили в Роскосмосе.

По некоторым данным, предварительный доклад по ситуации будет представлен главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину уже в среду.