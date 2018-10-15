Комиссия по расследованию аварии ракеты носителя «Союз» приступила к работе в ракетно-космическом центре «Прогресс»
Комиссия по расследованию аварии ракеты носителя «Союз» приступила к работе в ракетно-космическом центре «Прогресс», подтвердили в Роскосмосе.
По некоторым данным, предварительный доклад по ситуации будет представлен главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину уже в среду.
Комментарии6
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platonnekafrin 15 октября 2018 | 11:51
Планета вылетела на "встречку". Рогозин не при чём.
ura_123 15 октября 2018 | 11:53
Американскую дрель уже привезли на заседание энтой комиссии?
novyrusich 15 октября 2018 | 11:56
ura_123: В данном случае это не дрель, а гаечный ключ.
ОНЕ гайки поотворачивали.
Лететь не хотели. Рогозин это уже установил.
Осталось только комиссии выводы сделать.
ura_123 15 октября 2018 | 12:02
novyrusich: Ключ был с надписью "Зроблено у США” ))))
lelikhaifski 15 октября 2018 | 12:01
Ясное дело это израильские Ф-16 просверлили дырки в обшивке под прикрытием пьяных русских слесарей
sagen 15 октября 2018 | 12:04
Надеюсь, молебен перед началом сего важного дела отслужили?