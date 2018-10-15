На площади в Магасе, где проходит митинг противников соглашения с Чечней, заработал мобильный интернет
На площади в Магасе, где проходит митинг противников Соглашения между Чечней по административной границе заработал мобильный интернет. Об этом сообщает наш корреспондент.
Ранее жители столицы Ингушетии жаловались на отключение этой функции с момента начала протестов.
Комментарии2
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tag188 15 октября 2018 | 11:36
Власти откровенно не знают, что делать с протестом и "сдуваются".
Может им в помощь бравых казаков с нагайками отправить, которые недавно лихо мутузили безоружных людей на митинге в Москве?
polikarpich 15 октября 2018 | 11:46
tag188: Лучше наоборот, весь протест с протестующими перенести в Москву. Вот тогда что власти делать будут?