Посольство России в Париже проверяет информацию о задержании во Франции группы выходцев и Чечни. Дипломаты, в частности, выясняют, есть ли у задержанных российское гражданство. Чеченцев подозревают в рэкете.

По данным французских СМИ, они вымогали деньги у водителей грузовых автомобилей, въезжающих в Париж.