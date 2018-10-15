Посольство России в Париже проверяет информацию о задержании во Франции группы выходцев и Чечни
Посольство России в Париже проверяет информацию о задержании во Франции группы выходцев и Чечни. Дипломаты, в частности, выясняют, есть ли у задержанных российское гражданство. Чеченцев подозревают в рэкете.
По данным французских СМИ, они вымогали деньги у водителей грузовых автомобилей, въезжающих в Париж.
Комментарии15
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antiboh 15 октября 2018 | 11:33
это чьи -то кормильцы
jjuddgge_ddrredd 15 октября 2018 | 11:36
Смешно. Францезская полиция занимается клоунадой. Пиар для лягушатников. Двадцать чеченцев задержали, а двести тысяч по-прежнему в Европе (на самом деле, больше) и спокойно делают свои дела ....
Но все эти новости сейчас на сайте - мелочи жизни.
Венедиктов - вот Главнае. Лично Я очень огорчён, что этот Великий Человек в больнице. Очень надеюсь, что всё закончится позитивно, и Венедиктов будет снова на передовой медийного пр-ва...
Открою секрет.
Есть Венедиктов - есть "Эхо", нет Венедиктова - не будет "Эхо".
Если не станет Венедиктова - не станет и "Эхо". Возможно, будет что-то, что будет называться "Эхо", но это не будет "Эхо".
"Эхо" и Венедиктов - близнецы-братья. Мы говорим "Эхо" - подразумеваем Венедиктов...и далее по классику.
Кто его заменит?
Бунтман? Нет, спит на ходу.
Орех? Этот доморощенный остряк и больше ничего? Нет.
Журавлёва - набитая дура.
Фельгенгауэр - умничка, но не потянет, нет Венедиктовской энергетики и куража.
Венедиктов - это и Фигаро, и ребэ, и Спиноза в одном лице.
"Эхо" - это Венедиктов!
Пожелаем выздоровления и удачи Венедиктову. Он - незаменим!
mikhail_spb_ 15 октября 2018 | 11:35
А какое у этих кадыркиных отморозков может быть гражданство?
Чеченское?
vasyakirin 15 октября 2018 | 11:43
mikhail_spb_: Вчера, Кадыров уволил их из личного состава чеченцев и лишил российского гражданства...
nestor199 15 октября 2018 | 11:58
mikhail_spb_:А французского у них быть не может?
ramen 15 октября 2018 | 11:35
Мне вот интересно... А нанеси РФ удар по Израилю, как того требовали депутаны из госдумы после сбития сирийцами Ил-20, КАК бы они обращались с гражданами РФ, которые бы кинулись со всего Израиля к ним на помощь? Навернякак через губу бы заявили,дескать:"А не хрен приезжать было!"
cromwel 15 октября 2018 | 11:37
Беженцы из Чечни. Они не знают других способов заработка. Ну не работать же идти в конце концов!
sagen 15 октября 2018 | 12:02
cromwel: Замечу на справедливый гнев общественности - не могло у бандюков быть никаких контактов с полицией, не было "крыши" и ни с кем они не делили добычу. Так что вопрос будет закрыт быстро. Водителям надо было заявить сразу. а не тянуть с этим делом. Это не Россия, это совсем даже наоборот. И не надо сразу на всех чеченцев гнать. Бандюков было всего от силы двадцать. Остальные добропорядочные граждане. А эти вышли из разбомбленной, сожженой по знаменем защиты русских Чечни, где были убиты десятки тысяч мирных жителей. Это не способствовало воспитанию в молодежи высоких моральных принципов. Берите пример с Америки, где попытка залезть в трусы к девушке в пятнадцатилетнем возрасте губила ей потом всю жизнь, до самой пенсии. Что ж тут говорить об этих чеченцах? Им памятники надо ставить. что они не режут людей на каждом углу при таком тяжелом детстве.
ugas 15 октября 2018 | 11:51
Чеченцам надо как-то жить, на что-то, не работать же им.
consts 15 октября 2018 | 11:51
"Дипломаты, в частности, выясняют, есть ли у задержанных российское гражданство".
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А если есть? Захарова выступит с гневным осуждением действиями французских "партнеров"?
nestor199 15 октября 2018 | 12:04
consts: А если нет? И задержанные чеченцы являются гражданами Франции? Или Франция предоставила им политическое убежище.
wasielna 15 октября 2018 | 11:59
"Дай, миллион! Дай, миллион!". (12 стульев)
av_babich 15 октября 2018 | 12:00
АкадЭмик вызовет их к себе вместе с папами и очень строго отчитает
benin_papa__ 15 октября 2018 | 12:05
av_babich:
Не факт. Ежели не понравится их поведение во Франции, тогда да. Уборщиков улиц в Грозном прибудет.
А ежели понравится?
Тогда ничего похожего не будет))
cromwel 15 октября 2018 | 12:12
Это не те самые беженцы из сексуальных меньшинств? Тогда стеганием по по попе наказывать нельзя. Им может понравиться....