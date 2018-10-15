На площади в Магасе, где проходит митинг противников соглашения с Чечней, заработал мобильный интернет
На площади в Магасе, где проходит митинг противников Соглашения между Чечней по административной границе заработал мобильный интернет. Об этом сообщает наш корреспондент.
Ранее жители столицы Ингушетии жаловались на отключение этой функции с момента начала протестов.
Комментарии3
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astet 15 октября 2018 | 11:13
А это - указание из Кремля.
Так что, господа ингуши,
гоните в шею подонка Евкурова
(если нет желания замочить этого предателя в сортире)!
vova6_let 15 октября 2018 | 11:18
Все средства связи там глушились, интернета не было: чтобы никто не мог узнать о происходящем там митинге ( ни одной картинки оттуда, ни одного звонка ). По ящику об этом нигде ни разу ничего не было ( похоже на Ростовское дело, 50-летней давности ).
alex_melnikov Алексей Мельников 15 октября 2018 | 11:21
Спасибо Варфоломееву )