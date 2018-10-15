Z Архив новостей новости
5 4 6 1776
11:00, 15 октября 2018

Уже несколько крупных бизнесменов и СМИ отказываются от участия в экономическом форуме в Саудовской Аравии

Уже несколько крупных бизнесменов и СМИ отказываются от участия в экономическом форуме в Саудовской Аравии. Такие заявления звучат на фоне расследования дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Еще пару недель назад согласие на участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде, которую также называют «Давос в пустыне», дали более 100 крупных международных инвестора, главы ведущих компаний, представители сферы инноваций. Но за последние несколько дней число желающих приехать на этот форум резко сократилось. Так, об отмене визита объявили исполнительный директор банка J.P.Morgan Джейми Даймон и председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд. Кроме того, отозвали своих представителей CNBC, Financial Times, CNN и The New York Times.

Тем не менее, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и министр финансов США Стивен Мнучин по-прежнему планируют участие в мероприятии.

Причины отказа от поездок и не уточняются. Однако решение принято после загадочного исчезновения известного оппозиционного саудовского журналиста. Ряд западных государств, в том числе США и Великобритания, пригрозили Эр-Рияду санкциями, если выяснится его причастность к случившемуся.

Между тем, по некоторым данным, власти Саудовской Аравии грозятся масштабными ответными мерами. Для этого они готовы использовать всю свою роль в мировой экономике.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жёстко наказать Саудовскую Аравию, если будет установлена её вина в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Трамп не исключил возможной санкции, однако он предупредил, что не хотел бы разрывать крупные контракты на поставку вооружений Саудовской Аравии. Это ударит по американским компаниям, добавил Трамп.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

timwlad91 15 октября 2018 | 11:29

Уже несколько крупных бизнесменов и СМИ отказываются от участия в экономическом форуме в Саудовской Аравии
-------------
Очень плохи дела у Израиля.
Израилю не удалось нанять коли либо для защиты интересов еврейского сионизма и лоббирования интересов Израиля на международном рынке.
И всё по причине того,что Иудеи в религиозных сектах и в Израиле и в других странах,особенно в России,Украине и в Израиле ,а так же в Англии и в США вообще отказываются участвовать в содержании государственности и социальных страховых обязательств организуя секты благотворителей,знахарей,финансовых пирамид для грабежа населения и действуют как та старуха в сказке про старика и золотую рыбку по полному беспределу .
Так, что евреи синтоисты всеми силами стараются нагадить всем соседним странам, как и Украина ,чтобы склонить США активно исполнять требования бесившейся от беспредела сионисткой иудейской старухи.
Но США сама требует активности от евреев сионистов .а евреи сионисты инвестировать не желают,но желают наоборот получать.
США и другие западные страны берут в руки плётки и палки принуждать Иудеев и Украинцев исполнять требования запада.
Иудеи и Украинцы всегда были пушечным мясом в действиях запада в Восточной Европе.
Обожают просто Иудеи и Украинцы быть пушечным мясом ,что стала смыслом их существования сдохнуть при мародёрстве убийствах и насилии.

kottigr1 15 октября 2018 | 11:30

Нужно Путину срочно представить сотрудников спецслужб Саудовской Аравии к почетному званию "Герои России", за спасение ГРУ. Ведь они смогли показать, что не только в ГРУ служат тупые шпионы..

andre_klimov 15 октября 2018 | 11:51

kottigr1:
Я думаю стоит подождать свыводани. Пока что то, что транслируют турки очень похоже на "самолёт с футбольное поле", например - про "сканер отпечатков в Apple Watch" :)
Вполне возможно, что саудитыубрали неугодного журналиста, но пока что глупое враньё турок и их застарелая вражда с саудитами заставляют ждать другой информации. Опять же - турки препятствуют расследованию независимыми следовательскими группами, в том числе не дают вести журналисткие расследования - а это тоже не очень хороший признак.

oxlomon 15 октября 2018 | 11:46

Вот он — момент истины! Интересно, за какое количество зелёных бумажек президент самой демократичной страны мира готов запродать так громогласно провозглашаемые принципы, на коих якобы держится сифилизованный мир?

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Лавров: Задержанные в Нидерландах россияне ни от кого не прятались «Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это было рутинная поездка»...

5 234 6 45897 08.10
Kмид, нидерланды, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 87 6 12347 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 138 6 11997 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 238 6 21470 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 88 6 8772 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 119 6 12115 10.10
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 241 6 27227 10.10
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…

5 122 6 13970 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25955 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Адвокат Дмитрий Динзе: «Олег хотел, чтобы я первым сообщил о его решении» — Почему ФСИН сообщила о прекращении голодовки первой? Почему они не дождались, когда вы выйдете от Олега? Они таким образом отомстили за то, что он голодал, сопротивлялся?
— Да…

5 45 6 10368 08.10
Kобщество, сенцов, заключенные, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 132 6 17205 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 211 6 28503 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 229 6 30963 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…

5 272 6 40092 12.10
Kфутбол, спорт, скандалы, общество, события
Голосование
Какие эмоции вызывает у вас авария корабля «Союз»?
5 52 6 7798 12.10
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Октябрь 93, неподведенные итоги или уроки на будущее Ельцин оказался слабым и непоследовательным политиком. Он не довел дело демократизации до конца, не сделал ее необратимой…

5 39 6 6494 08.10
Kобщество, история, власть, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Трамп: Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям Трамп добавил, что не только Россия, но и Китай вмешивался в американские выборы в 2016 году…

5 17 6 17423
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 69 6 171031 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 241 6 27227 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 292 6 368974 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 280 6 194331 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7341182
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3704181

Сегодня в эфире