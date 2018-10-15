Уже несколько крупных бизнесменов и СМИ отказываются от участия в экономическом форуме в Саудовской Аравии
Уже несколько крупных бизнесменов и СМИ отказываются от участия в экономическом форуме в Саудовской Аравии. Такие заявления звучат на фоне расследования дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Еще пару недель назад согласие на участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде, которую также называют «Давос в пустыне», дали более 100 крупных международных инвестора, главы ведущих компаний, представители сферы инноваций. Но за последние несколько дней число желающих приехать на этот форум резко сократилось. Так, об отмене визита объявили исполнительный директор банка J.P.Morgan Джейми Даймон и председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд. Кроме того, отозвали своих представителей CNBC, Financial Times, CNN и The New York Times.
Тем не менее, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и министр финансов США Стивен Мнучин по-прежнему планируют участие в мероприятии.
Причины отказа от поездок и не уточняются. Однако решение принято после загадочного исчезновения известного оппозиционного саудовского журналиста. Ряд западных государств, в том числе США и Великобритания, пригрозили Эр-Рияду санкциями, если выяснится его причастность к случившемуся.
Между тем, по некоторым данным, власти Саудовской Аравии грозятся масштабными ответными мерами. Для этого они готовы использовать всю свою роль в мировой экономике.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жёстко наказать Саудовскую Аравию, если будет установлена её вина в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Трамп не исключил возможной санкции, однако он предупредил, что не хотел бы разрывать крупные контракты на поставку вооружений Саудовской Аравии. Это ударит по американским компаниям, добавил Трамп.
Комментарии4
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timwlad91 15 октября 2018 | 11:29
Уже несколько крупных бизнесменов и СМИ отказываются от участия в экономическом форуме в Саудовской Аравии
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Очень плохи дела у Израиля.
Израилю не удалось нанять коли либо для защиты интересов еврейского сионизма и лоббирования интересов Израиля на международном рынке.
И всё по причине того,что Иудеи в религиозных сектах и в Израиле и в других странах,особенно в России,Украине и в Израиле ,а так же в Англии и в США вообще отказываются участвовать в содержании государственности и социальных страховых обязательств организуя секты благотворителей,знахарей,финансовых пирамид для грабежа населения и действуют как та старуха в сказке про старика и золотую рыбку по полному беспределу .
Так, что евреи синтоисты всеми силами стараются нагадить всем соседним странам, как и Украина ,чтобы склонить США активно исполнять требования бесившейся от беспредела сионисткой иудейской старухи.
Но США сама требует активности от евреев сионистов .а евреи сионисты инвестировать не желают,но желают наоборот получать.
США и другие западные страны берут в руки плётки и палки принуждать Иудеев и Украинцев исполнять требования запада.
Иудеи и Украинцы всегда были пушечным мясом в действиях запада в Восточной Европе.
Обожают просто Иудеи и Украинцы быть пушечным мясом ,что стала смыслом их существования сдохнуть при мародёрстве убийствах и насилии.
kottigr1 15 октября 2018 | 11:30
Нужно Путину срочно представить сотрудников спецслужб Саудовской Аравии к почетному званию "Герои России", за спасение ГРУ. Ведь они смогли показать, что не только в ГРУ служат тупые шпионы..
andre_klimov 15 октября 2018 | 11:51
kottigr1:
Я думаю стоит подождать свыводани. Пока что то, что транслируют турки очень похоже на "самолёт с футбольное поле", например - про "сканер отпечатков в Apple Watch" :)
Вполне возможно, что саудитыубрали неугодного журналиста, но пока что глупое враньё турок и их застарелая вражда с саудитами заставляют ждать другой информации. Опять же - турки препятствуют расследованию независимыми следовательскими группами, в том числе не дают вести журналисткие расследования - а это тоже не очень хороший признак.
oxlomon 15 октября 2018 | 11:46
Вот он — момент истины! Интересно, за какое количество зелёных бумажек президент самой демократичной страны мира готов запродать так громогласно провозглашаемые принципы, на коих якобы держится сифилизованный мир?