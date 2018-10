Уже несколько крупных бизнесменов и СМИ отказываются от участия в экономическом форуме в Саудовской Аравии. Такие заявления звучат на фоне расследования дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Еще пару недель назад согласие на участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде, которую также называют «Давос в пустыне», дали более 100 крупных международных инвестора, главы ведущих компаний, представители сферы инноваций. Но за последние несколько дней число желающих приехать на этот форум резко сократилось. Так, об отмене визита объявили исполнительный директор банка J.P.Morgan Джейми Даймон и председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд. Кроме того, отозвали своих представителей CNBC, Financial Times, CNN и The New York Times.

Тем не менее, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и министр финансов США Стивен Мнучин по-прежнему планируют участие в мероприятии.

Причины отказа от поездок и не уточняются. Однако решение принято после загадочного исчезновения известного оппозиционного саудовского журналиста. Ряд западных государств, в том числе США и Великобритания, пригрозили Эр-Рияду санкциями, если выяснится его причастность к случившемуся.

Между тем, по некоторым данным, власти Саудовской Аравии грозятся масштабными ответными мерами. Для этого они готовы использовать всю свою роль в мировой экономике.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жёстко наказать Саудовскую Аравию, если будет установлена её вина в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Трамп не исключил возможной санкции, однако он предупредил, что не хотел бы разрывать крупные контракты на поставку вооружений Саудовской Аравии. Это ударит по американским компаниям, добавил Трамп.