На заседание сегодня соберется комиссия по расследованию причин аварии ракеты «Союз»
На заседание сегодня соберется комиссия по расследованию причин аварии ракеты «Союз». Инцидент произошел 11 октября вскоре после старта с космодрома «Байконур».
Специалистам сегодня предстоит обсудить результаты работы, продолжавшейся в минувшие выходные. Кроме того, будет принято решение об отправке членов аварийной комиссии в Самару, где находится ракетно-космический центр «Прогресс», который собирает «Союзы». Об этом ТАСС рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Возглавляет комиссию замгендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. Как пишет «Коммерсантъ», интерес для специалистов представляют фрагменты бокового блока первой и оставшиеся части второй ступени. Их изучение должно помочь в определении точной причины аварии.
Пока же рабочая версия – нештатная работа системы разделения, из-за которой произошло соприкосновение первой и второй ступеней ракеты. По итогам работы аварийной комиссии будут внесены изменения в программу полетов к МКС. Возобновить запуски «Союзов» планируется до конца года.
Авария ракеты-носителя произошла из-за отключения двигателей второй ступени. На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. При приземлении они не пострадали.
Комментарии8
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pyco_mypucmo 15 октября 2018 | 11:09
Переименовать «Союз» в «Рашка» и всё будет нормально.
kottigr1 15 октября 2018 | 11:15
pyco_mypucmo: Когда в стране всё падает, то и "Союз" должен двигаться в соответствии с генеральной линией Президента, партии и правительства..
eduard1958 15 октября 2018 | 11:32
kottigr1: Да чего там расследовать: американский астронавт гвоздиком расковырял ракету,чтобы скорее домой вернуться.
leonln1970 15 октября 2018 | 11:27
ВСЕ знают причину, но застенчиво молчат.....
polba 15 октября 2018 | 11:37
leonln1970: Пока ВСЕМ (вменяемым, разумеется) понятно, что все последние аварии - прямой результат скрытого саботажа и диверсий. А вот кто и зачем всё это организовал пока непонятно.
pyco_mypucmo 15 октября 2018 | 11:41
polba: Что ж тут непонятного? Ясен корень - жидобиндеровцы с пиндосами. Кто ж ещё-то?!
novyrusich 15 октября 2018 | 12:03
polba: Как это тебе не понятно? Ты дура, что-ли совсем.
Американцы там рядом были? Были. Они и виноваты. Во всем виноваты американцы.
Зачем Бог создал американцев?
Одни убытки от них у нас.
Т. Шаов.
Дурочка, какой там скрытый саботаж, когда открытые диверсии.
Скоро рельсы взрывать начнут американские партизаны в России.
Автобусы уже друг на друга направляют.
rook76 15 октября 2018 | 11:35
Возглавят комиссию конечно как раз те кто и отвечает за аварию.