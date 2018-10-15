На заседание сегодня соберется комиссия по расследованию причин аварии ракеты «Союз». Инцидент произошел 11 октября вскоре после старта с космодрома «Байконур».

Специалистам сегодня предстоит обсудить результаты работы, продолжавшейся в минувшие выходные. Кроме того, будет принято решение об отправке членов аварийной комиссии в Самару, где находится ракетно-космический центр «Прогресс», который собирает «Союзы». Об этом ТАСС рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Возглавляет комиссию замгендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. Как пишет «Коммерсантъ», интерес для специалистов представляют фрагменты бокового блока первой и оставшиеся части второй ступени. Их изучение должно помочь в определении точной причины аварии.

Пока же рабочая версия – нештатная работа системы разделения, из-за которой произошло соприкосновение первой и второй ступеней ракеты. По итогам работы аварийной комиссии будут внесены изменения в программу полетов к МКС. Возобновить запуски «Союзов» планируется до конца года.

Авария ракеты-носителя произошла из-за отключения двигателей второй ступени. На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. При приземлении они не пострадали.