В столице Ингушетии Магасе возобновился митинг
Акция протеста продолжается уже двенадцатый день, и за это время ее участники создали в центре города собственную инфраструктуру. Например, у них есть своя кухня.
На площадке, где идёт митинг, есть и небольшой палаточный городок. Под тентами обустроен пункт питания. Тут стоят несколько переносных плит, работающих на газе, на огне — большие котлы, в которых варятся куски мяса; по мере готовности на подносах их выкладывают на стоящие вокруг столы. Тут же — хлеб, сладости, фрукты и газировка, а вечером особый спрос на горячий чай (сейчас в предгорьях, как стемнеет, сразу очень резко холодает). На кухне работают несколько девушек, но в основном все же молодые мужчины. Они же разносят чай старикам, которые часами не покидают митинг. Продукты сюда привозят сами протестующие или же сочувствующие. А среди тех, кто подходит к столам за мясом или чаем, можно встретить и некоторых полицейских, они подкрепляются вместе с участниками митинга, и каких-либо конфликтов между ними корреспондент «Эха» не замечал.
Место митинга у здания республиканской ГТРК по-прежнему усиленно охраняется: тут и полиция, и гвардия, и неизвестные в масках и камуфляже. У многих силовиков в руках автоматы.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 15 октября 2018 | 11:11
Конечно, если мильтоны-садюги не избивают и не винтят митингующих, а сами митингующие угощаются мясом и горячим чаем, то можно и помитинговать.
nitsahon 15 октября 2018 | 11:17
mikhail_spb_: для властей - главное , чтобы без лозунгов "путина и правительство - в отставку"... "Единую Россию - на свалку истории"..