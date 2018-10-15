Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пытался остановить драку, заявил адвокат футболиста Олег Попов

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пытался остановить драку, заявил в эфире Первого канала адвокат футболиста Олег Попов. Из его слова не понятно о какой драке идёт речь: на парковке, где был избит водитель Первого канала, или в кафе, где пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по делу о двух драках в Москве. Под стражу также поместили брата Кокорина Кирилла и ещё одного подозреваемого – Александра Протасовицкого.