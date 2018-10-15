Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пытался остановить драку, заявил адвокат футболиста Олег Попов
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пытался остановить драку, заявил в эфире Первого канала адвокат футболиста Олег Попов. Из его слова не понятно о какой драке идёт речь: на парковке, где был избит водитель Первого канала, или в кафе, где пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.
Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по делу о двух драках в Москве. Под стражу также поместили брата Кокорина Кирилла и ещё одного подозреваемого – Александра Протасовицкого.
Комментарии14
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brian 15 октября 2018 | 10:37
А-а ... Ну, тогда его надо наградить !
uakolesov 15 октября 2018 | 10:38
Какая драка? Драка, это когда участвуют две стороны. А это было избиение.
stebinmaku 15 октября 2018 | 10:38
Нападающий, останавливающий драку - это защитник..
pro_hanov 15 октября 2018 | 10:39
Адвокат прав: драку можно остановить двумя способами. Первый - самому перестать драться. Второй - ударом стула по голове соперника закончить потасовку в свою пользу.
kottigr1 15 октября 2018 | 10:39
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пытался остановить драку и поэтому пытался первым избить потерпевших, что бы обездвижить их.. Ведь когда шакалья толпа высокооплачиваемых подонков как футбольный мячик запинывают свою жертву уже сложно назвать дракой..
venmud 15 октября 2018 | 10:42
Может ему еще и награду дадут "За спасение на пожаре".
captainobvious 15 октября 2018 | 10:42
стесняюсь уточнить: а утопающего он при этом случайно не спас? из огня ребенка не вынес? возможно, бабушку через улицу хотя бы перевёл?
tag188 15 октября 2018 | 10:44
Ну да, все видели, как он пытался "остановить" драку. Благо есть видеозаписи обоих избиений.
Похоже только адвокат их не удосужился посмотреть.
vladimirgornitsky 15 октября 2018 | 10:47
Помню, читал когда-то очень смешную пародию на детективы Микки Спиллейна.
Ик там фигурировал мафиози, который сумел оправдаться, даже когда его застали с ножом, всаженным в спину жертве. Он объяснил, что вовсе хотел выдергуть нож, чтобы помочь несчастному. А полиция предпочла этому объяснению поверить.
Но, думаю, в реальной жизни такая идиотская отмазка даже в России не прокатит. Во всяком случае, когда речь идет о Кокорине, у которого нет папы-министра. Так в этом случае его бы и арестовывать никто не стал.
sedoi63 15 октября 2018 | 10:48
Кто бы сомневался?
ask111 15 октября 2018 | 10:51
Наградить Какорина!
sasass 15 октября 2018 | 10:52
Наркотой наглотались и поэтому вырубились ....
kochar 15 октября 2018 | 10:55
Несколько дней думал адвокат,чтобы х..ню спороть.
bazilgu 15 октября 2018 | 10:59
Началось. Теперь эти друзья будут топить в дерьме друг друга лишь бы спасти свою шкуру. Одно слово- футболисты.