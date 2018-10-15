Ассоциация по защите авторских прав в интернете попросила оштрафовать Яндекс
Ассоциация по защите авторских прав в интернете, представляющая интересы книжных издательств, попросила оштрафовать Яндекс за выдачу ссылкой на два заблокированных сайта – Рутрекер и Либрусек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Ассоциации Максима Рябыко.
По его словам, в Роскомнадзор уже направлена жалоба на нарушение Яндексом антипиратского законодательства.
Комментарии1
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consts 15 октября 2018 | 10:42
"за выдачу ссылкой на два заблокированных сайта – Рутрекер и Либрусек".
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Так они же заблокированы!