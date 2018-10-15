Ассоциация по защите авторских прав в интернете попросила оштрафовать Яндекс

Ассоциация по защите авторских прав в интернете, представляющая интересы книжных издательств, попросила оштрафовать Яндекс за выдачу ссылкой на два заблокированных сайта – Рутрекер и Либрусек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Ассоциации Максима Рябыко.

По его словам, в Роскомнадзор уже направлена жалоба на нарушение Яндексом антипиратского законодательства.