Двое воспитателей детского сада «Колосок» в Канске наказывали детей канцелярскими кнопками
Двое воспитателей детского сада «Колосок» в Канске наказывали детей канцелярскими кнопками. Следы уколов заметили родители. Дети рассказали, что у воспитателей есть помощницы – кнопки, которые за плохое поведение колются в язык, ягодицы, руки и ноги.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает Следственный комитет.
Комментарии8
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polsan 15 октября 2018 | 10:36
Что тут скажешь?! Подонки!
luger_max_otto 15 октября 2018 | 10:38
Не иначе- по скрепам живут. Домостроевским.
scimitar 15 октября 2018 | 10:57
polsan: Духовность™, хулѣ!
mikhail_spb_ 15 октября 2018 | 10:38
Эти воспитатели весьма изобретательны, особенно с уколами канцелярскими кнопками в язык.
Видимо, они готовились перейти работать в ментуру или вертухаями?
Очень бы подошли.
dyymm 15 октября 2018 | 10:44
Очередное проявление духовности. Николашка №2 одобряет!
consts 15 октября 2018 | 10:45
"у воспитателей есть помощницы – кнопки, которые за плохое поведение колются в язык, ягодицы, руки и ноги".
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Хорошо хоть не скрепки
gvs 15 октября 2018 | 10:49
consts: Есть СКРЕПЫ, теперь появились КНОПЫ. ))) Детский сад имени одноименного маркиза ))))
piter_ug 15 октября 2018 | 10:48
Выросли новые вертухаи для путлагов.