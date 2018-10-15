Двое воспитателей детского сада «Колосок» в Канске наказывали детей канцелярскими кнопками. Следы уколов заметили родители. Дети рассказали, что у воспитателей есть помощницы – кнопки, которые за плохое поведение колются в язык, ягодицы, руки и ноги.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает Следственный комитет.