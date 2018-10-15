Голливудский актёр Алек Болдуин призвал американцев свергнуть власть в стране путём голосования на промежуточных ноябрьских выборах, сообщает «Ассошиейтед Пресс». Актёр считает, что действия республиканцев наносят вред стране.

Он раскритиковал позицию республиканцев по поводу свободы ношения оружия, отношения к афроамериканцам, а также за иммиграционную политику.