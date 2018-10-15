Актёр Алек Болдуин призвал американцев свергнуть власть в стране путём голосования на промежуточных ноябрьских выборах
Голливудский актёр Алек Болдуин призвал американцев свергнуть власть в стране путём голосования на промежуточных ноябрьских выборах, сообщает «Ассошиейтед Пресс». Актёр считает, что действия республиканцев наносят вред стране.
Он раскритиковал позицию республиканцев по поводу свободы ношения оружия, отношения к афроамериканцам, а также за иммиграционную политику.
Комментарии6
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pro_hanov 15 октября 2018 | 10:35
"Алек Болдуин призвал американцев свергнуть власть в стране"
Прям экстремист какой-то, 282 статья плачет по нему) Как можно назвать свободное волеизъявление на выборах "свержением власти"?
mikhail_spb_ 15 октября 2018 | 10:36
Представляю, если бы какой-нибудь даже очень известный российский актёр призвал свергнуть российскую власть.
К нему тут же бы выехал добрый доктор мишкин.
glotov 15 октября 2018 | 10:36
Сейчас эховские эксперты русских хакеров обвинят.
venmud 15 октября 2018 | 10:39
Работа "Рашавтудей"
giivoroncov 15 октября 2018 | 10:40
Слишком дерзко
parasuk_ 15 октября 2018 | 10:49
Странно, что он не призывал никого разбрасывать мусор на улице и сидеть на фонарных столбах, как этого требует навальный от своих малолетних шестерок. Ничего эти американцы не понимают в настоящей демократии :)