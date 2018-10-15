Выборы главы Хакасии снова перенесли на этот раз на 11 ноября
В ЦИКе уточнили, что в бюллетене будет только одна фамилия – кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Другой кандидат – представитель Партии Роста Александр Мяхар сегодня отказался от борьбы. Он объяснил это желанием избавить жителей региона от «накала страстей, сегодня невозможно сделать взвешенный выбор», — уверен Мяхапр.
Он также призвал своего соперника сняться с выборов. Однако Валентин Коновалов подтвердил, что примет участие во втором туре.
Комментарии3
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sidi_pishi 15 октября 2018 | 10:40
А чой та он испугался страстей????
mag_1 15 октября 2018 | 10:53
вот захотели снять Коновалова за неправильную запись слова " российский! А вот читаеете заголовок? как тут фамилия снявшегося написана? давайте теперь "Эхо " Закроем!!!!!!! я уже и раньше писала по поводу ошибок на " Эхе " в текстах, а тут как раз подтверждение абсурдра претензий к Коновалову подоспело в очередной раз!
sasass 15 октября 2018 | 10:57
Махапр кремлевец - все сделал , чтобы сорвать выборы , но что-то забуксовало...