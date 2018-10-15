Выборы главы Хакасии снова перенесли на этот раз на 11 ноября

В ЦИКе уточнили, что в бюллетене будет только одна фамилия – кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Другой кандидат – представитель Партии Роста Александр Мяхар сегодня отказался от борьбы. Он объяснил это желанием избавить жителей региона от «накала страстей, сегодня невозможно сделать взвешенный выбор», — уверен Мяхапр.

Он также призвал своего соперника сняться с выборов. Однако Валентин Коновалов подтвердил, что примет участие во втором туре.