Сборная России одержала вторую победу в Лиге Наций. Наша команда выиграла в Сочи у Турции со счетом 2:0.

После встречи со шведами Станислав Черчесов сделал две замены. В частности оставил в запасе Дмитрия Черышева. Это, как ни странно помогло и Дмитрию и команде. Первый гол случился в середине тайма. После подачи углового Джикия пробил в штангу, а Роман Норйштедтер подставил ногу. Это был первый гол натурализованного немецкого футболиста в составе сборной России. Во втором тайме Черышев появился на поле и забил. Атаку начал голкипер Гильерме, бросивший мяч метров на 60 Головину. Рывок по флангу, пас и удар в касание. Все очень просто и эффективно. Россияне могли забить и еще, но и без этого победа выглядит весьма уверенной 2-0.

Набрав семь очков, россияне не гарантировали себе первое место. Для того, чтобы его занять нужно не проиграть шведам в заключительном туре. Впрочем, если скандинавы потеряют очки во встрече с Турцией, их игра с Россией превратится в формальность

Матч между сборными Швеции и России пройдет 20 ноября.