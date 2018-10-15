Евросоюз может утвердить сегодня новые санкции против России
Евросоюз может утвердить сегодня новые санкции против России. Это связано с «делом Скрипалей» и обвинениями в применении химического оружия, передает «Интерфакс» со ссылкой МИД Великобритании. Впрочем, такие меры коснутся не только нашей страны. В последние годы запрет на применение а также производство химического оружия нарушили две страны. Это Сирия и КНДР, рассказал «Эху» военный обозреватель Александр Гольц.
Точно доказать или опровергнуть утверждения о применении или неприменении химического оружия невозможно, считает Александр Гольц.
Комментарии7
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vla7815 15 октября 2018 | 10:17
Пока еще есть население России, которое можно грабить в ответ на любые санкции - вове и его сообщникам на санкции наплевать.
mercer57 15 октября 2018 | 10:25
раися попала в команду изгоев ( Сирия, КНДР) это результат путинской многоходовочки.
jestro 15 октября 2018 | 10:25
Без высылки всей родни - "талантливых домочадцев-бизнесменов" на родину - все пустое.
vilingrad 15 октября 2018 | 10:32
Вот как достал серпастый- двуглаво орластый из широких штанин: сразу лампочка! Владельца развернуть коленями обратно- в Крым, Вологду или Сочи...
testmeter 15 октября 2018 | 10:36
vilingrad: Только не в Крым
piter_ug 15 октября 2018 | 10:50
//может утвердить сегодня новые санкции ...//
Ну вы уж как-то помягше!
Чего будет, если Искандеры от смеха помрут на рабочих местах?!)
kochar 15 октября 2018 | 10:53
Очередная удавка.
Очередное позорище.
Им то что,сразу сбегут.
А расхлёбывать то нам всем.
Негодяи.