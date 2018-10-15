Евросоюз может утвердить сегодня новые санкции против России. Это связано с «делом Скрипалей» и обвинениями в применении химического оружия, передает «Интерфакс» со ссылкой МИД Великобритании. Впрочем, такие меры коснутся не только нашей страны. В последние годы запрет на применение а также производство химического оружия нарушили две страны. Это Сирия и КНДР, рассказал «Эху» военный обозреватель Александр Гольц.

Точно доказать или опровергнуть утверждения о применении или неприменении химического оружия невозможно, считает Александр Гольц.