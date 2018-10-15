Минэкономразвития предложило освободить от выплаты дивидендов предприятия оборонной промышленности, сообщает РБК со ссылкой на нескольких источников. Как ожидается, эта мера позволит направить прибыль предприятий на реализацию инвестиционных проектов. Сейчас получателем дивидендов является Росимущество.

Размер выплат исчисляется сотнями миллионов рублей.