Минэкономразвития предложило освободить от выплаты дивидендов предприятия оборонной промышленности
Минэкономразвития предложило освободить от выплаты дивидендов предприятия оборонной промышленности, сообщает РБК со ссылкой на нескольких источников. Как ожидается, эта мера позволит направить прибыль предприятий на реализацию инвестиционных проектов. Сейчас получателем дивидендов является Росимущество.
Размер выплат исчисляется сотнями миллионов рублей.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vla7815 15 октября 2018 | 10:09
Эти дивиденды с населения грабанут.
danko1 15 октября 2018 | 10:12
vla7815: Это позволит чиновникам в МО, грабящих миллиардами, перейти на грабеж триллионами.
Кризис. Надо своим помочь.
pro_hanov 15 октября 2018 | 10:29
"эта мера позволит направить прибыль предприятий на реализацию инвестиционных проектов"
Больше пушек вместо масла. Всё по классике.
pedrobutylkovich 15 октября 2018 | 10:39
pro_hanov: Ты даже на масло не можешь себе сам заработать?
lenin3 15 октября 2018 | 10:12
В принципе,Минэкономторможение может предложить освободить оборонные предприятия от уплаты зарплат своим работникам...
gvs 15 октября 2018 | 10:15
Сотни миллионов? Это даже на квартиру Сечина не хватит! ))))
vitalit 15 октября 2018 | 10:30
не в Росимущество, а бюджет? Не в тот Роскошелек, а в другой?
consts 15 октября 2018 | 10:36
То есть денежки вместо Росимущества пойдут в бюджет? И какая разница?
ivanbel 15 октября 2018 | 10:42
Государству надо на столько больше платить за оборонную продукцию, чтобы хватало на дивиденды, инвестиционные проекты и воровство. Деньги же экономить на пенсиях.