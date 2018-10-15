Студент Иркутского госуниверситета рассказал о попытке спецслужб его завербовать. По словам молодого человека, в случае отказа, ему угрожали различными проблемами.

Как рассказал в своем видеообращении сам Артем Яковлев, называющий себя анархистом, на прошлой неделе его через деканат вызвал на встречу советник по безопасности ректора университета.

В кабинет вошли двое, заявивших, что они «не Центр «Э», а гораздо серьезнее». Студент предположил, что это сотрудники ФСБ. Артема сначала расспросили о его взглядах, увлечениях и планах на жизнь, а затем стали задавать вопросы о соратниках-анархистах и предложили сотрудничество. Когда же он отказался, ему сказали, что он не сдаст диплом, не поступит в магистратуру и пойдет в армию, где попадет в «очень замечательную» часть. А если все-таки согласится, с ним проведут несколько бесед, после чего обещали содействовать в его дальнейших планах. В частности, собеседников интересовали деятельность группы «Черный квадрат» в Иркутске и Движения иркутских анархистов.

В итоге, рассказал Яковлев порталу «ОВД-Инфо», ему пришлось согласиться. Следующую встречу ему назначили на 15 октября, а до этого предложили восстановить связи с анархистской организацией, из которой он ранее вышел.

Яковлев объяснил, что решил записать видеообращение, опасаясь за свою жизнь, родных и близких.