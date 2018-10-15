Студент Иркутского госуниверситета рассказал о попытке спецслужб его завербовать
Студент Иркутского госуниверситета рассказал о попытке спецслужб его завербовать. По словам молодого человека, в случае отказа, ему угрожали различными проблемами.
Как рассказал в своем видеообращении сам Артем Яковлев, называющий себя анархистом, на прошлой неделе его через деканат вызвал на встречу советник по безопасности ректора университета.
В кабинет вошли двое, заявивших, что они «не Центр «Э», а гораздо серьезнее». Студент предположил, что это сотрудники ФСБ. Артема сначала расспросили о его взглядах, увлечениях и планах на жизнь, а затем стали задавать вопросы о соратниках-анархистах и предложили сотрудничество. Когда же он отказался, ему сказали, что он не сдаст диплом, не поступит в магистратуру и пойдет в армию, где попадет в «очень замечательную» часть. А если все-таки согласится, с ним проведут несколько бесед, после чего обещали содействовать в его дальнейших планах. В частности, собеседников интересовали деятельность группы «Черный квадрат» в Иркутске и Движения иркутских анархистов.
В итоге, рассказал Яковлев порталу «ОВД-Инфо», ему пришлось согласиться. Следующую встречу ему назначили на 15 октября, а до этого предложили восстановить связи с анархистской организацией, из которой он ранее вышел.
Яковлев объяснил, что решил записать видеообращение, опасаясь за свою жизнь, родных и близких.
Комментарии13
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pontifig 15 октября 2018 | 10:08
Возвращаются поганые времена
danko1 15 октября 2018 | 10:14
pontifig: Руководство ФСБ, да и Путин, сами утверждают, что они преемники ВЧК, НКВД, КГБ.
И методы их переняли.
natayak 15 октября 2018 | 10:34
pontifig: ага, каждый день словно молодеем.
kazlevich1949 15 октября 2018 | 10:10
Да местные журналисты дурачка разыграли, как Лексус и Вован остальных лохов...а он и рад! ФСБ то уж за полных идиотов не держите - не обижайте разведсообщество!
horseraddish 15 октября 2018 | 10:18
kazlevich1949: Ну ежели ГРУ так просралось со Скрипалем, то чем ФСБ лучше?
edward_sakash 15 октября 2018 | 10:29
kazlevich1949: а смеяться в этом "розыгрыше" после слова "лопата"?
Вы совсем за дебилов держите всех, а журналистам приписываете очень странные "приколы"?
kottigr1 15 октября 2018 | 10:35
kazlevich1949: Странно.. Обычно спецслужбы что бы принудить молодняк к сотрудничеству подбрасывают сначала наркотики, а потом шантажируют возможным уголовным делом.. В Иркутске ФСБшники обленились и просто пытаются тупо принудить ?
drgonish 15 октября 2018 | 10:13
Поди-ка не под дудку ФСБ ролик записывал?
Наверное и соглашение о неразглашении подписал?
prof57 15 октября 2018 | 10:16
Да какая в нем ценность? Вот был бы психопатом, социопатом, интриганом и мерзавцем - классный был бы провокатор в рядах либералов. А так - еще один лох в этом стаде.
horseraddish 15 октября 2018 | 10:20
В США у ректора и декана начались бы проблемы только за то, что допустили сотрудников спецслужб в кабинет.
venmud 15 октября 2018 | 10:22
Кризис кадров, продемонстрированный "Бошировым, Петровым, Федотовым" и прочими "профессионалами".
amrigo 15 октября 2018 | 10:34
В РФ власть захвачена мафиозной фашистской группировкой.
consts 15 октября 2018 | 10:48
И что тут нового? Или удивительного?