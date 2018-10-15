Z Архив новостей новости
5 5 6 668
10:00, 15 октября 2018

Во втором туре губернаторских выборов в Хакасии примет участие всего один кандидат

Во втором туре губернаторских выборов в Хакасии примет участие всего один кандидат. Это будет победитель первого тура, представитель КПРФ Валентин Коновалов.

Единственный соперник Валентина Коновалова, кандидат от Партии роста Александр Мяхар сегодня объявил о решении снять свою кандидатуру с выборов. Он объяснил это тем, что в текущих условиях избиратели не могут сделать осознанный выбор главы региона из-за «накала страстей». Заявление экс-кандидата приводит «Интерфакс». Мяхар также призвал сняться с выборов и Коновалова.

Коммунист уже ответил, что не собирается этого делать и продолжит избирательную кампанию. Он остался единственным кандидатом на предстоящих выборах. Для победы представителю КПРФ необходимо набрать 50 процентов плюс один голос от числа пришедших на участки. Избиратели должны будут выбрать всего из двух вариантов – «за» или «против» Коновалова. В ЦИКе «Интерфаксу» заявили, что второй тур выборов будет назначен на 11 ноября.

9 сентября Коновалов победил в первом туре выборов с результатом примерно в 45 процентов голосов. Позднее его главный соперник, действующий глава региона Виктор Зимин объявил о снятии с выборов, а за ним последовали и другие кандидаты.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pravdatut 15 октября 2018 | 10:09

Значит, выбора нет.

edward_sakash 15 октября 2018 | 10:27

pravdatut: нет, это означает, что Кремль любой ценой пытается сорвать выборы, чтобы назначить и.о. губернатора своего человека из числа охранников путина.

(комментарий скрыт)

pampey 15 октября 2018 | 10:20

Партия роста - еще одна постановочная партия. А повод сняться просто идиотский! Нет ни одной нормальной партии в нашей стране, потому что среднего класса почти нет. Кругом вояки, омоновцы, пенсионеры, бюрократия - класс бюджетников-попрошаек.

consts 15 октября 2018 | 10:34

"Во втором туре губернаторских выборов в Хакасии примет участие всего один кандидат".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ура-а! Наконец-то выборы точно, как в СССР. Не хватает только продажи дефицита на участках. Но такими темпами до этого недалеко.

vilingrad 15 октября 2018 | 10:34

«примет участие всего один кандидат»
Леонид Ильич Брежнев. Что не делать- КПСС...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Лавров: Задержанные в Нидерландах россияне ни от кого не прятались «Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это было рутинная поездка»...

5 234 6 45514 08.10
Kмид, нидерланды, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 12194 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 238 6 20603 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 138 6 11871 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 87 6 8733 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 116 6 12083 10.10
Блоги

Евгений Снегов журналист «Эха Москвы»

+ Магас. Протест Магас. Протест Как только тот отходит, мой знакомый доверительно сообщает, что это был экс-боевик, прошедший обе чеченские войны и отсидевший 13 лет за терроризм. Понимающе киваю — мол, бывает…

5 54 6 43365 08.10
8читать ;смотреть
Kингушетия, протесты, конфликты, общество, евкуров, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 237 6 27046 10.10
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…

5 122 6 13815 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25941 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Адвокат Дмитрий Динзе: «Олег хотел, чтобы я первым сообщил о его решении» — Почему ФСИН сообщила о прекращении голодовки первой? Почему они не дождались, когда вы выйдете от Олега? Они таким образом отомстили за то, что он голодал, сопротивлялся?
— Да…

5 45 6 10361 08.10
Kобщество, сенцов, заключенные, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 132 6 17173 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 211 6 28472 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 229 6 30886 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Голосование
Какие эмоции вызывает у вас авария корабля «Союз»?
5 52 6 7757 12.10
Блоги

Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…

5 270 6 40073 12.10
Kфутбол, спорт, скандалы, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Трамп: Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям Трамп добавил, что не только Россия, но и Китай вмешивался в американские выборы в 2016 году…

5 12 6 10879
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 68 6 170374 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 237 6 27046 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 292 6 368427 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 280 6 193979 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7340844
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3703933

Сегодня в эфире