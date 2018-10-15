Во втором туре губернаторских выборов в Хакасии примет участие всего один кандидат. Это будет победитель первого тура, представитель КПРФ Валентин Коновалов.

Единственный соперник Валентина Коновалова, кандидат от Партии роста Александр Мяхар сегодня объявил о решении снять свою кандидатуру с выборов. Он объяснил это тем, что в текущих условиях избиратели не могут сделать осознанный выбор главы региона из-за «накала страстей». Заявление экс-кандидата приводит «Интерфакс». Мяхар также призвал сняться с выборов и Коновалова.

Коммунист уже ответил, что не собирается этого делать и продолжит избирательную кампанию. Он остался единственным кандидатом на предстоящих выборах. Для победы представителю КПРФ необходимо набрать 50 процентов плюс один голос от числа пришедших на участки. Избиратели должны будут выбрать всего из двух вариантов – «за» или «против» Коновалова. В ЦИКе «Интерфаксу» заявили, что второй тур выборов будет назначен на 11 ноября.

9 сентября Коновалов победил в первом туре выборов с результатом примерно в 45 процентов голосов. Позднее его главный соперник, действующий глава региона Виктор Зимин объявил о снятии с выборов, а за ним последовали и другие кандидаты.