Больше десятка самолётов не смогли приземлиться сегодня во Внуково и ушли на запасные аэродромы из-за тумана
Больше десятка самолётов не смогли приземлиться сегодня во Внуково и ушли на запасные аэродромы из-за тумана. Аэропорт не прекращал работу. Экипажи воздушных судов самостоятельно принимали решение о посадке, сказал «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.
По его словам, проблем с вылетом из Внукова нет.
Комментарии3
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woodworld 15 октября 2018 | 09:39
Скорее всего, моль опять куда то летела
avp235 15 октября 2018 | 10:08
Мне приходилось несколько раз садиться в сильном тумане при видимости около 20 м. Сейчас посадка производится в автоматическом режиме и в чем проблема - не понятно.
skull____ 15 октября 2018 | 10:34
avp235: Путин виноват, сверху же шизик всё написал...