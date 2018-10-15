Больше десятка самолётов не смогли приземлиться сегодня во Внуково и ушли на запасные аэродромы из-за тумана. Аэропорт не прекращал работу. Экипажи воздушных судов самостоятельно принимали решение о посадке, сказал «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

По его словам, проблем с вылетом из Внукова нет.