Полковника Федеральной службы безопасности Михаила Горбатова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Полковника Федеральной службы безопасности Михаила Горбатова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает газета «Коммерсантъ». Ещё полгода назад офицер руководил контрольно-инспекционным департаментов Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Потерпевшим по делу стал коммерческий директор сети часовых ломбардов. Все фигуранты дела задержаны.
Горбатов после ареста был уволен из Управления президента, но до сих пор числится в ФСБ, пишет газета.
Комментарии13
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ajsenev 15 октября 2018 | 09:36
Горячее сердце, холодная голова и ЧИСТЫЕ РУКИ. Солсберецкий синдром.
danko1 15 октября 2018 | 09:45
ajsenev: Тот, кто должен был защищать конституционные права граждан, преступник.
Ничего удивительного, когда власть Конституцию по суди объявила запрещенной литературой, а действия по ней- экстремизмом.
Бандитские понятия, когда бандиты во власти.
Да и этот арест - это не борьба с преступностью, а внутренние разборки.
yralez 15 октября 2018 | 09:38
Один только вопрос----почему ?
Почему его сдали ?
stopkran1969 15 октября 2018 | 09:41
А теперь горбатый!
stopkran1969 15 октября 2018 | 09:43
stopkran1969: небось поинтересовался, в каких ломбардах письков с кирюхой - растригой часики прикупили
timber_head 15 октября 2018 | 09:42
"Полковник Федеральной службы безопасности руководил контрольно-инспекционным департаментов Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан" - это уже само по себе оксюморон. Хотя, конечно, вполне в духе структуры, где уполномоченный по правам человека - генерал-майор полиции.
ft18 15 октября 2018 | 09:43
Силовые коммерсанты.
dekadik 15 октября 2018 | 09:48
тут два варианта или он честный офицер или редкостная гнида что его даже свои не пожалели...
nalix 15 октября 2018 | 10:06
dekadik: Скорее гнида. Наивным и честным там не место.
sergo_25_26 15 октября 2018 | 09:50
Надо создать НКВД для надзора за ФСБ.
timber_head 15 октября 2018 | 10:24
sergo_25_26:
"создать НКВД для надзора за ФСБ"
Точно. А для надзора за НКВД - ГПУ. А для надзора за ГПУ - "тайную государственную полицию". А над самым-самый кто надзирать будет?
petrivanov 15 октября 2018 | 09:51
Простить и наградить!
zax Александр Владимирович Захаркин 15 октября 2018 | 10:03
Заголовок длинный, хотя, можно было ограничиться: "Очередной "силовик"...