Полковника Федеральной службы безопасности Михаила Горбатова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает газета «Коммерсантъ». Ещё полгода назад офицер руководил контрольно-инспекционным департаментов Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Потерпевшим по делу стал коммерческий директор сети часовых ломбардов. Все фигуранты дела задержаны.

Горбатов после ареста был уволен из Управления президента, но до сих пор числится в ФСБ, пишет газета.