Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов 6 лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге
Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов около 6 лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге. Об этом ТАСС рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, Тарасов должен выплатить его подзащитной более 15 миллионов рублей.
Однако также не исключил возбуждения уголовного дела в отношении футболиста и лишении его родительских прав.
Комментарии13
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vise1 15 октября 2018 | 09:34
Что то не так ,
у нас в футбольном королевстве .
yralez 15 октября 2018 | 09:40
Хватит, не копайте больше гордость российского спорта.
Захлебнемся в дерьме.
dekadik 15 октября 2018 | 09:41
Скорее всего бабки давал по устной договорённости, но когда бывшая узнала о его гонорарах, поняла что лоханулось и решила срубить бабки за 6 лет через суд...теперь ей можно безбедно жить и ездить по Куалам Лумпурам....... бабы еще те гниды, а бабы знаменитостей еще хуже гнид...
kraft 15 октября 2018 | 09:54
dekadik: Таких случаев действительно много.
vladislav 15 октября 2018 | 09:58
dekadik: " решила срубить бабки за 6 лет через суд."
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За 6 не получит. Только за 3.
stebinmaku 15 октября 2018 | 09:41
"Левый" полузащитник..
iankorch 15 октября 2018 | 09:44
Неудивительно, что стал верным путинцем.
cheburembo 15 октября 2018 | 10:11
iankorch: верный путенец. Неудивительно, что не платит алименты
kondasha 15 октября 2018 | 09:51
Может в консерватории что-то подправить?
consts 15 октября 2018 | 09:58
В СИЗО посадить?
zolingen 15 октября 2018 | 10:15
Ту да же его в СИЗО. Тренировки веселее пойдут.
ivanbel 15 октября 2018 | 10:24
Брачный договор и законодательное введение не только минимального, но и максимального размера алиментов снимут большинство уклонений от их выплаты.
gad123 15 октября 2018 | 10:35
Обыкновенный ФИНТ! Интересно, какой по счёту он должен ? Одна такая даже на первый канал "выбилась"- но тупая..., хоть массу денег у фуйболиста "вырвала"!!