Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов 6 лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге

Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов около 6 лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге. Об этом ТАСС рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, Тарасов должен выплатить его подзащитной более 15 миллионов рублей.

Однако также не исключил возбуждения уголовного дела в отношении футболиста и лишении его родительских прав.