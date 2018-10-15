Строительство первого атомного ледокола обойдётся почти в 100 миллиардов рублей без учёта НДС и дополнительных затрат
Строительство первого атомного ледокола «Лидер» обойдётся почти в 100 миллиардов рублей без учёта НДС и дополнительных затрат, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Росатома Алексея Лихачёва. В эту сумму также не включены банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку. Строительством займётся судоверфь Роснефти.
Средства будут выделены из государственного бюджета.
Комментарии48
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stebinmaku 15 октября 2018 | 09:35
Атомная ледокольная галера "Нацлидер"..
danko1 15 октября 2018 | 09:39
stebinmaku: Им денег девать некуда. Особенное впечатляют "дополнительные затраты", которые больше 100 млрд, будут, на виолончели.
Это у них для народа денег нет, а для ворья приближенного сколько угодно.
gs1112 15 октября 2018 | 09:42
stebinmaku: С учетом индекса удорожания (откаты, заносы, инфляция) - не меньше 300
pro_hanov 15 октября 2018 | 09:53
gs1112:
Пётр Первый: Высылаю сто рублёв на постройку кораблёв.
Меньшиков: Девяносто три рубли пропили и про"бли, На остальные семь рублёв не построишь кораблёв.
kuzma36 15 октября 2018 | 10:03
Надо разогнать к едреней фени всю редакцию за такие новости!.
В России уже давно существует целая группировка атомных ледоколов!
Либераства просто срет несвежими новостями!
avp235 15 октября 2018 | 10:11
А нужен ли такой дорогой ледокол в условиях экономического кризиса?
Может быть заказать его в Корее? Уверен, что обойдется раз в 10 дешевле.
mikhail_spb_ 15 октября 2018 | 09:35
Продолжается пилёж госбюджета.
rihard 15 октября 2018 | 09:36
Интересно, через какое время он окупится и начнет приносить прибыль?
andre_klimov 15 октября 2018 | 09:40
rihard:
У россиян когнитивный диссонанс :)
С одной стороны им твердят, что из-за глобального потепления Северный Морской Путь не потребует мощного ледокольного флота и Россия "озолотится на перевозках", с другой - обьявляют о престоящих тратах именно на ледокол.
snikkersnepper 15 октября 2018 | 10:03
rihard: andre_klimov:
Угу. Особенно "россиянам" об этом твердит газета Washington Post от 9 сентября.
Если же смотреть нормальные источники, а не существующие в голове г-на Климкина, то "россиянам" действительно говорят о том, что к 30 году СМП будет свободен ото льда ... 3-6 месяцев в году. А круглогодично - к 2050 году (если сами не в состоянии найти ссылки, могу поделиться).
То есть проекту "Лидер", предназначенному именно для круглогодичной проводки судов, в том числе по высокоширотному прямому маршруту точно будет чем занятся. Почему и в статье Коммерсанта (как всегда непреодолимо для эховской копипасты) и написано, что ледоколы будут востребованы уже в ближайшее время.
vladimir1967 15 октября 2018 | 09:40
rihard: ледокол строится не ради прибыли а ради самого строительства и попила бюджета. Общая ,стоимость будет раз в 5 выше.
alexandr_l 15 октября 2018 | 09:41
rihard: через какое время он окупится и начнет приносить прибыль?
Сечину ?
speculyant 15 октября 2018 | 10:09
alexandr_l: ему-уже на стадии чертежей
alextheterrible 15 октября 2018 | 10:24
rihard: Никогда. Все проекты освоения Арктики убыточные.
snikkersnepper 15 октября 2018 | 09:39
cromwel:
И сколько атомных ледоколов построил Китай к нынешнему году?
andre_klimov 15 октября 2018 | 10:09
snikkersnepper:
А у Китая есть арктические владения? :)
"Если они такие умные - что же они строем не ходят?" (С) известный анекдот.
Вот только китайцы, действительно - умные. Поэтому первый свой ледокол заказали в своё время на Украине и уже с его помощью протестировали основные субарктические пути - Северо-Западный Путь и Великий Северный Путь. А АТОМНЫЙ ВОЕННЫЙ ледокол собственной постройки спустят на воду в следующем году. И сомневаться в том, что он будет завершён к сроку или с минимальным опозданием - не приходится.
Последовательность действий страны, не имеющей собственного арктического шельфа, но входящей в международный Арктический Совет - понятна?
snikkersnepper 15 октября 2018 | 10:37
andre_klimov:
Ну хоть тут бред не несите. Первый "свой" ледокол китайцы уже спустили, а в следующем году введут в строй. Только он никогда в жизни не был атомным (автономность 60 дней) и вообще ледоколом считается чисто номинально (1,5 метра - это параметры танкеров Yamalmax, возящих газ из Сабетты). На атомный ледокол только в июне этого года объявлен первый тендер.
snikkersnepper 15 октября 2018 | 10:45
andre_klimov:
Кстати ваяли его китайцы 6 (шесть) лет. При том, что силовая установка получена от финников в готовом виде.
bono11 15 октября 2018 | 09:38
Да . деньги девать некуда ...!!!
vlad5522 15 октября 2018 | 09:42
Даёшь конечную смету в триллион...!!!!
mikluho_m 15 октября 2018 | 09:44
Вапшетта первый атомный ледокол назывался Ленин, и был спущен на воду в 1959 году лично тов. Хрушёвым!
Имперские амбиции и тут прут изо всех щелей - "первый атомный ледокол"...
С какого он первй?!
dekadik 15 октября 2018 | 09:45
Потом будут строить лестницу в небо и мост на Луну, сейчас с пенсий набежит только...
mikluho_m 15 октября 2018 | 09:47
dekadik: на самом деле ледоеол нужен. У РФ Севморпуть зарастает.
А в связи с потеплением шарика он угрожает стать ведущей мировой торговой артерией....
Так что ледокол нужен. Первое время там придётся ледяные поля разбивать.
pravdatut 15 октября 2018 | 10:18
mikluho_m: Потепление, Сибирь затопит и будут плавать мимо Кавказа.
andre_klimov 15 октября 2018 | 10:11
dekadik: "Потом будут строить лестницу в небо"
Под песню LedZepp? :)
venmud 15 октября 2018 | 09:47
"Без учета дополнительных затрат" - принцип, претендующий на скрепу, объединяющую все госпредприятия России, проверенный и прекрасно зарекомендовавший себя на строительстве космодромов, мостов, стадионов, дорог и прочих "великих объектов".
speculyant 15 октября 2018 | 10:12
venmud: во-во! Там жеж бакланов полно! На антибаклан еще миллиард-другой,и т.д.
venmud 15 октября 2018 | 10:26
speculyant: "во-во! Там жеж бакланов полно!"
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Во-ва! Получилась баклановая Держава.
gregor 15 октября 2018 | 09:48
Строительство первого атомного ледокола обойдётся почти в 100 миллиардов рублей без учёта НДС и дополнительных затрат
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Я помню , что первого атомный ледокол был " Ледокол Ленин " .
И не важно ,что ссср .
Потому ,как Россия это и есть СССР , как бы .
Потому ,как Россия это Москва в пределах третьего транспортного кольца . Остальное аннексировано и оккупировано .
Что это за бред такой , каждый последующий называть первым ?
venmud 15 октября 2018 | 10:01
gregor: Дак, то был первый "Ленин", а сейчас первый ... "Их Высоченное Высочество". Почувствуйте разницу. Тогда мы идем к Вам.
kryimzdick 15 октября 2018 | 10:26
gregor: Россия и СССР совсем разные вещи
gregor 15 октября 2018 | 10:48
kryimzdick:
Пишется ,да ,по разному ,а по факту ,одно и тоже .
До диез и ре бемоль .... пишется по разному ,произносится по разному ,но ...по факту ... никакой разницы в принципе .
vla7815 15 октября 2018 | 09:48
///// В эту сумму также не включены банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку. //////
Опять нас грабить будут...........
melnikov_ivan_85 15 октября 2018 | 09:52
Пенсионеры оплатят. Точнее, уже не пенсионеры, а находящиеся в расцвете сил.
terens 15 октября 2018 | 09:54
Почему первый. Первым был ледокол Ленин еще в совке.
consts 15 октября 2018 | 09:55
"Строительством займётся судоверфь Роснефти".
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Самое главное из этой новости.
bond000007 15 октября 2018 | 09:58
Так вот куда пойдёт моя не состоявшаяся пенсия!
bratec_kot_voskrese 15 октября 2018 | 10:06
Первый атомный ледокол был построен тогда, когда я пешком под стол ходил, если даже не раньше. Насколько я знаю в Питере в разной степени готовности строится три атомных ледокола. Зачем Роснефти "первый" ледокол?, Просто это будет первая в мире яхта-ледокол. А название потом и поменять можно, например " Сечин"
o_smirnov 15 октября 2018 | 10:06
Какое одиозное название - "Лидер"!
Скромнее надо быть.
Назвать надо просто и ёмко - "Путин",
как когда-то был атомный ледокол "Ленин".
andre_klimov 15 октября 2018 | 10:14
o_smirnov:
Демократичнее надо быть, проще...
Назвать надо - "Владимир", а ещё лучше - "Вова".
Интересный флот получится: "Вова Первый", "Вова Второй"...
zolingen 15 октября 2018 | 10:13
Вспоминается нечто дрейфующе-дымящее. Как бы этот Лидер не получился из той же серии.
maestro_air 15 октября 2018 | 10:15
Ну хоть льда населению наколят...
bazilgu 15 октября 2018 | 10:18
"Дополнительный затраты"- это что? Откаты? Так это давно относится к основным затратам.
gad123 15 октября 2018 | 10:18
А шо?! "Ленин" вже сгнил и его утопили в Баренцевом море?? Може дешевше увесь лёд растопить??
pravdatut 15 октября 2018 | 10:23
Атомный? Реактор выработки пара для привода турбин. Что нового?
bagarius_goonch 15 октября 2018 | 10:26
Первый????
А Ленин, Сибирь, Советский Союз - это были что - не атомные ледоколы???
sergo_25_26 15 октября 2018 | 10:29
Интересно во сколько превратятся 100 лярдов за время строительства, с учетом инфляции, курса бакса и распила.
curhatuy6 15 октября 2018 | 10:54
Мелко огребает Роснефть. Взяли бы идею достопамятного Лаврентия Палыча. Там был размах! Простые смертные строили тоннели Москва - Токио. На худой конец Москва - Лондон. В последнем случае наши "разведчики" могли бы без чеков от такси. А намыв КАКОЙ!!!:)))