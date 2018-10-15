Z Архив новостей новости
5 48 6 2559
09:30, 15 октября 2018

Строительство первого атомного ледокола обойдётся почти в 100 миллиардов рублей без учёта НДС и дополнительных затрат

Строительство первого атомного ледокола «Лидер» обойдётся почти в 100 миллиардов рублей без учёта НДС и дополнительных затрат, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Росатома Алексея Лихачёва. В эту сумму также не включены банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку. Строительством займётся судоверфь Роснефти.

Средства будут выделены из государственного бюджета.

Комментарии

48

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

stebinmaku 15 октября 2018 | 09:35

Атомная ледокольная галера "Нацлидер"..

danko1 15 октября 2018 | 09:39

stebinmaku: Им денег девать некуда. Особенное впечатляют "дополнительные затраты", которые больше 100 млрд, будут, на виолончели.
Это у них для народа денег нет, а для ворья приближенного сколько угодно.

gs1112 15 октября 2018 | 09:42

stebinmaku: С учетом индекса удорожания (откаты, заносы, инфляция) - не меньше 300

pro_hanov 15 октября 2018 | 09:53

gs1112:

Пётр Первый: Высылаю сто рублёв на постройку кораблёв.
Меньшиков: Девяносто три рубли пропили и про"бли, На остальные семь рублёв не построишь кораблёв.

kuzma36 15 октября 2018 | 10:03

Надо разогнать к едреней фени всю редакцию за такие новости!.
В России уже давно существует целая группировка атомных ледоколов!
Либераства просто срет несвежими новостями!

avp235 15 октября 2018 | 10:11


А нужен ли такой дорогой ледокол в условиях экономического кризиса?
Может быть заказать его в Корее? Уверен, что обойдется раз в 10 дешевле.

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 15 октября 2018 | 09:35


Продолжается пилёж госбюджета.

rihard 15 октября 2018 | 09:36

Интересно, через какое время он окупится и начнет приносить прибыль?

andre_klimov 15 октября 2018 | 09:40

rihard:
У россиян когнитивный диссонанс :)

С одной стороны им твердят, что из-за глобального потепления Северный Морской Путь не потребует мощного ледокольного флота и Россия "озолотится на перевозках", с другой - обьявляют о престоящих тратах именно на ледокол.

snikkersnepper 15 октября 2018 | 10:03

rihard: andre_klimov:

Угу. Особенно "россиянам" об этом твердит газета Washington Post от 9 сентября.

Если же смотреть нормальные источники, а не существующие в голове г-на Климкина, то "россиянам" действительно говорят о том, что к 30 году СМП будет свободен ото льда ... 3-6 месяцев в году. А круглогодично - к 2050 году (если сами не в состоянии найти ссылки, могу поделиться).

То есть проекту "Лидер", предназначенному именно для круглогодичной проводки судов, в том числе по высокоширотному прямому маршруту точно будет чем занятся. Почему и в статье Коммерсанта (как всегда непреодолимо для эховской копипасты) и написано, что ледоколы будут востребованы уже в ближайшее время.

vladimir1967 15 октября 2018 | 09:40

rihard: ледокол строится не ради прибыли а ради самого строительства и попила бюджета. Общая ,стоимость будет раз в 5 выше.

alexandr_l 15 октября 2018 | 09:41

rihard: через какое время он окупится и начнет приносить прибыль?

Сечину ?

speculyant 15 октября 2018 | 10:09

alexandr_l: ему-уже на стадии чертежей

alextheterrible 15 октября 2018 | 10:24

rihard: Никогда. Все проекты освоения Арктики убыточные.

(комментарий скрыт)

snikkersnepper 15 октября 2018 | 09:39

cromwel:

И сколько атомных ледоколов построил Китай к нынешнему году?

andre_klimov 15 октября 2018 | 10:09

snikkersnepper:
А у Китая есть арктические владения? :)
"Если они такие умные - что же они строем не ходят?" (С) известный анекдот.

Вот только китайцы, действительно - умные. Поэтому первый свой ледокол заказали в своё время на Украине и уже с его помощью протестировали основные субарктические пути - Северо-Западный Путь и Великий Северный Путь. А АТОМНЫЙ ВОЕННЫЙ ледокол собственной постройки спустят на воду в следующем году. И сомневаться в том, что он будет завершён к сроку или с минимальным опозданием - не приходится.

Последовательность действий страны, не имеющей собственного арктического шельфа, но входящей в международный Арктический Совет - понятна?

snikkersnepper 15 октября 2018 | 10:37

andre_klimov:

Ну хоть тут бред не несите. Первый "свой" ледокол китайцы уже спустили, а в следующем году введут в строй. Только он никогда в жизни не был атомным (автономность 60 дней) и вообще ледоколом считается чисто номинально (1,5 метра - это параметры танкеров Yamalmax, возящих газ из Сабетты). На атомный ледокол только в июне этого года объявлен первый тендер.

snikkersnepper 15 октября 2018 | 10:45

andre_klimov:

Кстати ваяли его китайцы 6 (шесть) лет. При том, что силовая установка получена от финников в готовом виде.

bono11 15 октября 2018 | 09:38

Да . деньги девать некуда ...!!!

vlad5522 15 октября 2018 | 09:42

Даёшь конечную смету в триллион...!!!!

mikluho_m 15 октября 2018 | 09:44

Вапшетта первый атомный ледокол назывался Ленин, и был спущен на воду в 1959 году лично тов. Хрушёвым!
Имперские амбиции и тут прут изо всех щелей - "первый атомный ледокол"...
С какого он первй?!

dekadik 15 октября 2018 | 09:45

Потом будут строить лестницу в небо и мост на Луну, сейчас с пенсий набежит только...

mikluho_m 15 октября 2018 | 09:47

dekadik: на самом деле ледоеол нужен. У РФ Севморпуть зарастает.
А в связи с потеплением шарика он угрожает стать ведущей мировой торговой артерией....
Так что ледокол нужен. Первое время там придётся ледяные поля разбивать.

pravdatut 15 октября 2018 | 10:18

mikluho_m: Потепление, Сибирь затопит и будут плавать мимо Кавказа.

andre_klimov 15 октября 2018 | 10:11

dekadik: "Потом будут строить лестницу в небо"
Под песню LedZepp? :)

venmud 15 октября 2018 | 09:47

"Без учета дополнительных затрат" - принцип, претендующий на скрепу, объединяющую все госпредприятия России, проверенный и прекрасно зарекомендовавший себя на строительстве космодромов, мостов, стадионов, дорог и прочих "великих объектов".

speculyant 15 октября 2018 | 10:12

venmud: во-во! Там жеж бакланов полно! На антибаклан еще миллиард-другой,и т.д.

venmud 15 октября 2018 | 10:26

speculyant: "во-во! Там жеж бакланов полно!"
======================================
Во-ва! Получилась баклановая Держава.

gregor 15 октября 2018 | 09:48

Строительство первого атомного ледокола обойдётся почти в 100 миллиардов рублей без учёта НДС и дополнительных затрат
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я помню , что первого атомный ледокол был " Ледокол Ленин " .
И не важно ,что ссср .
Потому ,как Россия это и есть СССР , как бы .
Потому ,как Россия это Москва в пределах третьего транспортного кольца . Остальное аннексировано и оккупировано .
Что это за бред такой , каждый последующий называть первым ?

venmud 15 октября 2018 | 10:01

gregor: Дак, то был первый "Ленин", а сейчас первый ... "Их Высоченное Высочество". Почувствуйте разницу. Тогда мы идем к Вам.

kryimzdick 15 октября 2018 | 10:26

gregor: Россия и СССР совсем разные вещи

gregor 15 октября 2018 | 10:48

kryimzdick:
Пишется ,да ,по разному ,а по факту ,одно и тоже .
До диез и ре бемоль .... пишется по разному ,произносится по разному ,но ...по факту ... никакой разницы в принципе .

vla7815 15 октября 2018 | 09:48

///// В эту сумму также не включены банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку. //////


Опять нас грабить будут...........

melnikov_ivan_85 15 октября 2018 | 09:52

Пенсионеры оплатят. Точнее, уже не пенсионеры, а находящиеся в расцвете сил.

terens 15 октября 2018 | 09:54

Почему первый. Первым был ледокол Ленин еще в совке.

consts 15 октября 2018 | 09:55

"Строительством займётся судоверфь Роснефти".
-------------------------------------------------------------------------
Самое главное из этой новости.

bond000007 15 октября 2018 | 09:58

Так вот куда пойдёт моя не состоявшаяся пенсия!

bratec_kot_voskrese 15 октября 2018 | 10:06

Первый атомный ледокол был построен тогда, когда я пешком под стол ходил, если даже не раньше. Насколько я знаю в Питере в разной степени готовности строится три атомных ледокола. Зачем Роснефти "первый" ледокол?, Просто это будет первая в мире яхта-ледокол. А название потом и поменять можно, например " Сечин"

o_smirnov 15 октября 2018 | 10:06

Какое одиозное название - "Лидер"!

Скромнее надо быть.
Назвать надо просто и ёмко - "Путин",
как когда-то был атомный ледокол "Ленин".

andre_klimov 15 октября 2018 | 10:14

o_smirnov:
Демократичнее надо быть, проще...
Назвать надо - "Владимир", а ещё лучше - "Вова".
Интересный флот получится: "Вова Первый", "Вова Второй"...

zolingen 15 октября 2018 | 10:13

Вспоминается нечто дрейфующе-дымящее. Как бы этот Лидер не получился из той же серии.

maestro_air 15 октября 2018 | 10:15

Ну хоть льда населению наколят...

bazilgu 15 октября 2018 | 10:18

"Дополнительный затраты"- это что? Откаты? Так это давно относится к основным затратам.

gad123 15 октября 2018 | 10:18

А шо?! "Ленин" вже сгнил и его утопили в Баренцевом море?? Може дешевше увесь лёд растопить??

pravdatut 15 октября 2018 | 10:23

Атомный? Реактор выработки пара для привода турбин. Что нового?

bagarius_goonch 15 октября 2018 | 10:26

Первый????
А Ленин, Сибирь, Советский Союз - это были что - не атомные ледоколы???

sergo_25_26 15 октября 2018 | 10:29

Интересно во сколько превратятся 100 лярдов за время строительства, с учетом инфляции, курса бакса и распила.

curhatuy6 15 октября 2018 | 10:54

Мелко огребает Роснефть. Взяли бы идею достопамятного Лаврентия Палыча. Там был размах! Простые смертные строили тоннели Москва - Токио. На худой конец Москва - Лондон. В последнем случае наши "разведчики" могли бы без чеков от такси. А намыв КАКОЙ!!!:)))

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Лавров: Задержанные в Нидерландах россияне ни от кого не прятались «Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это было рутинная поездка»...

5 234 6 45514 08.10
Kмид, нидерланды, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 12194 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 238 6 20603 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 138 6 11871 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 87 6 8733 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 116 6 12083 10.10
Блоги

Евгений Снегов журналист «Эха Москвы»

+ Магас. Протест Магас. Протест Как только тот отходит, мой знакомый доверительно сообщает, что это был экс-боевик, прошедший обе чеченские войны и отсидевший 13 лет за терроризм. Понимающе киваю — мол, бывает…

5 54 6 43365 08.10
8читать ;смотреть
Kингушетия, протесты, конфликты, общество, евкуров, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 237 6 27046 10.10
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…

5 122 6 13815 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25941 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Адвокат Дмитрий Динзе: «Олег хотел, чтобы я первым сообщил о его решении» — Почему ФСИН сообщила о прекращении голодовки первой? Почему они не дождались, когда вы выйдете от Олега? Они таким образом отомстили за то, что он голодал, сопротивлялся?
— Да…

5 45 6 10361 08.10
Kобщество, сенцов, заключенные, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 132 6 17173 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 211 6 28472 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 229 6 30886 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Голосование
Какие эмоции вызывает у вас авария корабля «Союз»?
5 52 6 7757 12.10
Блоги

Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…

5 270 6 40073 12.10
Kфутбол, спорт, скандалы, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Трамп: Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям Трамп добавил, что не только Россия, но и Китай вмешивался в американские выборы в 2016 году…

5 12 6 10879
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 68 6 170374 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 237 6 27046 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 292 6 368427 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 280 6 193979 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7340844
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3703933

Сегодня в эфире