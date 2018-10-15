Правая партия «Альтернатива для Германии» впервые прошла в ландтаг в Баварии. Победу на парламентских выборах одержал правящий «Христианско-социальный союз», но с худшим результатом за 64 года.

Партия набрала 37 процентов и лишается абсолютного большинства в местном парламенте.