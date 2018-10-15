Правая партия «Альтернатива для Германии» впервые прошла в ландтаг в Баварии
Правая партия «Альтернатива для Германии» впервые прошла в ландтаг в Баварии. Победу на парламентских выборах одержал правящий «Христианско-социальный союз», но с худшим результатом за 64 года.
Партия набрала 37 процентов и лишается абсолютного большинства в местном парламенте.
Комментарии3
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gad123 15 октября 2018 | 10:05
Если она сможет отбросить своё крайне правое крыло ( националистов- фашистов!) , например, как аналогичная партия в Швеции- то ей цены не будет!!
Надеюсь, пример Баварии вдохновит страну !
edward_sakash 15 октября 2018 | 10:34
gad123: увы, но националистских или крайне националистских взглядов придерживаются большинство депутатов в региональных парламентах Германии. Живу в Германии и печально это наблюдать.
natayak 15 октября 2018 | 10:57
gad123: О да,да. Бавария и её правое крыло способно вдохновить. Да еще как...Мир помнит итоги этого вдохновения.