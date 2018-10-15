Второй тур губернаторских выборов в Хакасии должен состояться 11 ноября. В нём примет участие один кандидат – представитель от КПРФ Валентин Коновалов, сообщил «Интерфаксу» член избирательной комиссии Евгений Шевченко.



Сегодня утром региональный избирком решил отозвать свой иск о снятии Коновалова с выборов, а один из двух кандидатов в губернаторы – представитель Партии Роста Александр Мяхар – отказался от участия во втором туре.