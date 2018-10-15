Второй тур губернаторских выборов в Хакасии должен состояться 11 ноября
Второй тур губернаторских выборов в Хакасии должен состояться 11 ноября. В нём примет участие один кандидат – представитель от КПРФ Валентин Коновалов, сообщил «Интерфаксу» член избирательной комиссии Евгений Шевченко.
Сегодня утром региональный избирком решил отозвать свой иск о снятии Коновалова с выборов, а один из двух кандидатов в губернаторы – представитель Партии Роста Александр Мяхар – отказался от участия во втором туре.
Комментарии3
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sergei2013 15 октября 2018 | 09:41
Чем будет заниматься Хакассия? Установкой памятников Ленину?
pro_hanov 15 октября 2018 | 09:44
Путин должен плясать от радости. Он ведь сетовал на "самую великую геополитическую катастрофу ХХ века" - развал совка. И вот пожалуйста: один кандидат от нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Всё как раньше.
luger_max_otto 15 октября 2018 | 10:02
Нерушимый блок коммунистов и беспартийных, ага...