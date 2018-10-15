Великобритания и Евросоюз не смогли достичь принципиального согласия об условия «Брекзит». Перспективы дальнейших переговоров остаются неопределёнными, пишет «Файненшнл Таймс».

Стороны рассчитывали снять разногласия до саммита ЕС, который начнётся в среду.