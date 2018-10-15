Великобритания и Евросоюз не смогли достичь принципиального согласия об условия «Брекзит»
Великобритания и Евросоюз не смогли достичь принципиального согласия об условия «Брекзит». Перспективы дальнейших переговоров остаются неопределёнными, пишет «Файненшнл Таймс».
Стороны рассчитывали снять разногласия до саммита ЕС, который начнётся в среду.
Комментарии2
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timbuktu 15 октября 2018 | 09:25
вот и новый повод для российского телевизора рассказать о том,что запад загнивает )))
sasass 15 октября 2018 | 09:26
Вот что значит демократия - власть ничего не может делать с народом...)))