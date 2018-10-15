Трамп: Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям

Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям. Об этом в интервью каналу CBS заявил президент США Дональд Трамп^

-Вы не знаете, как проходила наша встреча с Путиным один на один. Я общался с ним жестко. Это была жёсткая встреча. И это была очень хорошая встреча. Да, он, вероятно, может иметь отношение к отравлениям и убийствам людей. Возможно, но я не знаю точно, они происходили не в нашей стране.

Трамп добавил, что не только Россия, но и Китай вмешивался в американские выборы в 2016 году. Китай – еще большая проблема, считает американский лидер.