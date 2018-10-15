Трамп: Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям
Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям. Об этом в интервью каналу CBS заявил президент США Дональд Трамп^
-Вы не знаете, как проходила наша встреча с Путиным один на один. Я общался с ним жестко. Это была жёсткая встреча. И это была очень хорошая встреча. Да, он, вероятно, может иметь отношение к отравлениям и убийствам людей. Возможно, но я не знаю точно, они происходили не в нашей стране.
Трамп добавил, что не только Россия, но и Китай вмешивался в американские выборы в 2016 году. Китай – еще большая проблема, считает американский лидер.
Комментарии12
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astet 15 октября 2018 | 09:20
А вот здесь Трамп прав:
Путин - редкий мерзавец!
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 09:21
Трампу сказали, что так НАДО сказать для более успешных выборов в ноябре???
yralez 15 октября 2018 | 09:25
После таких заявлений только к барьеру.
Но для майора ГБ офицерская честь пустой звук ?
piter_ug 15 октября 2018 | 09:26
В условиях вертикали власти по другому быть не может.
avp235 15 октября 2018 | 09:26
Трамп явно недооценивает Путина.
stasew 15 октября 2018 | 09:26
Ай-яй Трампушка-неприлично подозревать,когда вполне уверен.
stopkran1969 15 октября 2018 | 09:30
Вся верхушка вофкиной пирамиды сильно смахивает на ершик для унитаза - почесать может, но отмыться - никогда. Вот дорогой трампуша и учуял запах
sasass 15 октября 2018 | 09:31
Рубит сплеча правду- матку ....
nata_roo 15 октября 2018 | 09:33
Ну, хоть какая-то подвижка пошла в продвижении Турецкого Потока. Пока что только на словах.
registrator 15 октября 2018 | 09:34
И тут Остапа понесло!
unprejudiced 15 октября 2018 | 09:34
«Американская авиация и поддерживаемая ею артиллерия Сирийских демократических сил (СДС/SDF) практически стёрли с лица земли «столицу» так называемого ИГИЛ* Ракку», — пришёл к выводу новый генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду, совершивший поездку в этот город, занятый вооружёнными формированиями проамериканских сил сирийской оппозиции.
«То, что я видел в Ракке, потрясло меня до глубины души. Город превратился в скелет, дома, от которых остались одни стены, едва подающиеся вода и электричество, запах смерти, до сих пор висящий в воздухе. Тот факт, что кто-то всё ещё может жить там, просто не укладывается в человеческую логику», — заявил он.
«Атаки возглавляемой США коалиции не только убили сотни мирных жителей, но и вынудили десятки тысяч человек бежать из города, теперь они возвращаются в руины, но ещё тысячи жителей томятся в лагерях для беженцев», — пояснил Найду.
«Американские, британские и французские силы коалиции нанесли десятки тысяч воздушных ударов, и американские войска признались в том, что совершили 30 000 артиллерийских обстрелов во время наступления на Ракку. Армия США отвечает за более чем 90% воздушных ударов», — также говорится в заявлении AI.
moty_pizda 15 октября 2018 | 09:42
Канэшно Воффка Пукин причастен, а кроме того он ест жаренных в собственном соку грудных младенцев по утрам, что подтверждает меню предоставленное СБУ мировому сообществу!
Скоро главред ЭМ Венядуплов крякнет и поэтому хомякам с пиндоскими прокладками необходимо варить киселя на поминки своего бонусодателя.