Мосгорсуд сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранта так называемого «кокаинового дела»
Мосгорсуд сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранта так называемого «кокаинового дела» Андрея Ковальчука. Его обвиняют в организации поставок наркотика из Аргентины в Россию.
Скандал с контрабандой кокаина разгорелся в феврале, когда стало известно об обнаружении в российском посольстве в Буэнос-Айресе 360 килограммов наркотика. Его планировали переправить в Россию диппочтой. Следствие считает, что организовал эту схему Андрей Ковальчук. Сам он утверждает, что чемоданы действительно принадлежали ему, но в них был кофе, кокаин ему подкинули, а дело сфальсифицировали. Ковальчука арестовали в Германии в марте, а в июле выдали России. На заседании по продлению ареста в конце сентября следствие представило суду справку из МВД о том, что у Ковальчука нет российского гражданства.
Защита напомнила, что бизнесмена экстрадировали из Германии именно как гражданина России, адвокат также отметил, что у Ковальчука есть внутренний паспорт, даже три. Защита настаивала на освобождении обвиняемого под залог в 3 миллиона рублей, однако суд продлил ему арест до начала декабря.
Ранее суд в Москве продлил арест трем другим фигурантам «кокаинового дела», в том числе бывшему завхозу посольства в Буэнос-Айресе, который, по версии следствия, организовал хранение наркотика в школе при диппредставительстве.
Комментарии1
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sasass 15 октября 2018 | 09:42
Мылят дело вовсю , ибо это тесто взошло на царственных дрожжах )))