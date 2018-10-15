Мосгорсуд сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранта так называемого «кокаинового дела» Андрея Ковальчука. Его обвиняют в организации поставок наркотика из Аргентины в Россию.

Скандал с контрабандой кокаина разгорелся в феврале, когда стало известно об обнаружении в российском посольстве в Буэнос-Айресе 360 килограммов наркотика. Его планировали переправить в Россию диппочтой. Следствие считает, что организовал эту схему Андрей Ковальчук. Сам он утверждает, что чемоданы действительно принадлежали ему, но в них был кофе, кокаин ему подкинули, а дело сфальсифицировали. Ковальчука арестовали в Германии в марте, а в июле выдали России. На заседании по продлению ареста в конце сентября следствие представило суду справку из МВД о том, что у Ковальчука нет российского гражданства.

Защита напомнила, что бизнесмена экстрадировали из Германии именно как гражданина России, адвокат также отметил, что у Ковальчука есть внутренний паспорт, даже три. Защита настаивала на освобождении обвиняемого под залог в 3 миллиона рублей, однако суд продлил ему арест до начала декабря.

Ранее суд в Москве продлил арест трем другим фигурантам «кокаинового дела», в том числе бывшему завхозу посольства в Буэнос-Айресе, который, по версии следствия, организовал хранение наркотика в школе при диппредставительстве.