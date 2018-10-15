В самарский ракетно-космический центр «Прогресс» с Байконура доставили обломки ракеты «Союз»
В самарский ракетно-космический центр «Прогресс» с Байконура доставили обломки ракеты «Союз», которая потерпела аварию 11 октября. Как сообщает «Коммерсантъ», комиссия, расследующая инцидент, изучит фрагменты первой и части второй ступеней. Это поможет в определении точной причины аварии. По сведениям издания, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заслушает предварительный доклад уже в среду.
Комиссия, которая расследует причины аварии ракеты «Союз ФГ», должна собраться сегодня на заседание. Тем временем было решено приостановить пилотируемые пуски, пока не станут понятны все обстоятельства происшествия, говорил ранее вице-премьер Юрий Борисов.
Борисов добавил, что вся информация о том, из-за чего произошла авария, будет передана и американской стороне. Неудачный пуск пилотируемого корабля «Союз МС-10» произошел в четверг. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 15 октября 2018 | 09:05
А когда уже этого батутчика-рагозина доставят в наручниках в тюрягу?
luger_max_otto 15 октября 2018 | 09:18
Для этого нужно построить специальный батут вместо пативэна. А Рогозина не всякий батут выдержит.
avp235 15 октября 2018 | 09:08
Благодаря обширной практике Россия скоро сможет стать лучшим в мире расследователем причин аварий космических ракет.
vezdehod 15 октября 2018 | 09:15
Надеюсь, что там не найдут "опилки" от дрели и американского астронавта не обвинят в покушении на жизнь "Союза"?