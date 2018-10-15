Выборы главы Хакасии пройдут с единственным кандидатом. Уже третий по счету соперник коммуниста Валентина Коновалова отказался от борьбы.

Из четверых зарегистрированных кандидатов уцелел лишь представитель КПРФ. Депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов, которому всего 30, в первом туре выборов набрал почти 45%, а действующий губернатор-«единоросс» Виктор Зимин – только 32%. Зимин подал в отставку и снялся с выборов. Соперником Коновалова во втором туре стал Андрей Филягин из «Справедливой России», который в первом туре получил 11%. Филягин вскоре тоже капитулировал, и его заменил последний кандитат — Александр Мяхар из Партии Роста, набравший 6% голосов. Вскоре он и избирком Хакасии подали два иска с требованием снять Коновалова с выборов. Но на днях врио главы региона Михаил Развозжаев посоветовал избиркому иск отозвать, что комиссия сегодня и сделала. А следом свой иск отозвал уже Мяхар и утром объявил, что снимается с выборов, потому что решил избавить местных жителей от накала страстей.

Накануне вечером газета «Ведомости» сообщила, что оставить Коновалова единственным кандидатом решили в Кремле. Если не наберет больше 50% голосов – то проиграет, а если победит – то результаты могут отменить как в Приморье якобы из-за нарушений.

Как сообщили в Центризбиркоме, голосование в Хакасии пройдет 11 ноября.