Выборы главы Хакасии пройдут с единственным кандидатом
Выборы главы Хакасии пройдут с единственным кандидатом. Уже третий по счету соперник коммуниста Валентина Коновалова отказался от борьбы.
Из четверых зарегистрированных кандидатов уцелел лишь представитель КПРФ. Депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов, которому всего 30, в первом туре выборов набрал почти 45%, а действующий губернатор-«единоросс» Виктор Зимин – только 32%. Зимин подал в отставку и снялся с выборов. Соперником Коновалова во втором туре стал Андрей Филягин из «Справедливой России», который в первом туре получил 11%. Филягин вскоре тоже капитулировал, и его заменил последний кандитат — Александр Мяхар из Партии Роста, набравший 6% голосов. Вскоре он и избирком Хакасии подали два иска с требованием снять Коновалова с выборов. Но на днях врио главы региона Михаил Развозжаев посоветовал избиркому иск отозвать, что комиссия сегодня и сделала. А следом свой иск отозвал уже Мяхар и утром объявил, что снимается с выборов, потому что решил избавить местных жителей от накала страстей.
Накануне вечером газета «Ведомости» сообщила, что оставить Коновалова единственным кандидатом решили в Кремле. Если не наберет больше 50% голосов – то проиграет, а если победит – то результаты могут отменить как в Приморье якобы из-за нарушений.
Как сообщили в Центризбиркоме, голосование в Хакасии пройдет 11 ноября.
Комментарии7
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luger_max_otto 15 октября 2018 | 09:16
Нерушимый блок коммунистов и беспартийных, бугага...
pattrick 15 октября 2018 | 09:20
Выборы главы Хакасии пройдут с единственным кандидатом...
Один кандидат на демократических выборах, это как секс без партнёрши. Валентин Коновалов похож на Г.Вицина из анекдота:
Вицин, Никулин и Моргунов жили в одной комнате в общежитии.
Первый день пришла баба к Моргунову, утром его спрашивают: “Ну как?"
- 3 палки.
- А баба?
- Баба в экстазе.
На второй день, Никулин ждал бабу.
Его потом спрашивают Он отвечает: “5 палок, баба в экстазе”
На третий день, Вицин остался.
Утром говорит:
- 36 палок
- А баба?
- Баба не пришла...
ltvjrhfn2 15 октября 2018 | 09:29
Вертикальные - достойные ученики либероидных упырей которые травили коммунистов в 96 году. Теперь и учителям от них достается.
vikwlad 15 октября 2018 | 09:35
Ну, наконец-то, Путин вернул коммунизм в Россию! Опять на выборах один кандидат и никакой конкуренции!
pro_hanov 15 октября 2018 | 09:27
luger_max_otto: Путин сетовал на самую великую геополитическую катастрофу ХХ века - развал совка. И вот пожалуйста: один кандидат от коммунистов, всё как раньше. Batman returns.
stebinmaku 15 октября 2018 | 09:23
Красота - среди бегущих лишь один, без отстающих..
sbk 15 октября 2018 | 09:44
Правила игры тухлые какие-то...