Сильный ветер выбросил на мель грузовой теплоход «Ладья» в Красноярском крае. Судно получило пробоину, никто не пострадал. Разлива горюче-смазочных материалов не произошло, сообщает Западно-сибирская транспортная прокуратура.

По факту происшествия проводится проверка.