Сильный ветер выбросил на мель грузовой теплоход «Ладья» в Красноярском крае
Сильный ветер выбросил на мель грузовой теплоход «Ладья» в Красноярском крае. Судно получило пробоину, никто не пострадал. Разлива горюче-смазочных материалов не произошло, сообщает Западно-сибирская транспортная прокуратура.
По факту происшествия проводится проверка.
Комментарии2
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klukvik 15 октября 2018 | 09:00
пьяный рулевой отделался легким испугом
vilingrad 15 октября 2018 | 09:21
Вот такая рокировочка