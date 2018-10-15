Россия хочет создать новый международный институт расследования авиапроисшествий

Правительство одобрило соответствующее предложение Минтранса. Российская Федерация рассчитывает подписать новое соглашение с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, чтобы в перспективы разорвать отношения с Межгосударственным авиационным комитетом, сообщает «Коммерсантъ». В дальнейшем к новой структуре сможет присоединиться любая страна.

Бюджет организации будет формироваться за счёт взносов участников.