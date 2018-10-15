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08:45, 15 октября 2018

Россия хочет создать новый международный институт расследования авиапроисшествий

Правительство одобрило соответствующее предложение Минтранса. Российская Федерация рассчитывает подписать новое соглашение с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, чтобы в перспективы разорвать отношения с Межгосударственным авиационным комитетом, сообщает «Коммерсантъ». В дальнейшем к новой структуре сможет присоединиться любая страна.

Бюджет организации будет формироваться за счёт взносов участников.

Комментарии

19

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mamiluk 15 октября 2018 | 08:50

Зачем им ещё один международный институт?? Будут "расследовать" свои же дырочки из под дрели?...

russky77 15 октября 2018 | 08:57

mamiluk: Чтобы узаконить возможность сбивания гражданских самолетов заблудившимися российскими военными. Мало ли, в Сирии, Ливии или ЦАР чего по пьяни собьют

polsan 15 октября 2018 | 09:16

russky77: А мне понравилась фраза: "Бюджет организации будет формироваться за счёт взносов участников".
Это самое главное, что надо знать! ))

justlooking 15 октября 2018 | 09:18

polsan: И основным спонсором выступит.....б Киргизия!

vezdehod 15 октября 2018 | 09:17

Интересно а кто будет его Ректор - неужели наш Хряк?

andre_klimov 15 октября 2018 | 09:36

mamiluk: "Зачем им ещё один международный институт?"

MAK это - 11 стран СНГ. СНГ больше нет, как политическойструктуры, в которой Москва играла привычную ей роль "центра СССР". В МАК все страны-участницы теперь играют равную роль и имеют одинаковый доступ к информации. А ещё у МАК (какой бы "косой" не была эта структура) все страны-участники равноправны в вопросах сертификации (и связанных с ними финансовых потоках). Всё это идёт в разрез с текущей российской политикой "мы тут - царь горы". Созданием карманного комитета-междусобойчика Москва пытается монополизировать финансовые потоки от сертификации и взять под собственный контроль расследования авиакатастроф без допуска других стран. А потом представьте себе, Москва потребует своей сертификации всех судов пересекающих воздушное пространство России помимо стандартной в таких случаях мзды. Это же просто - Клондайк какой-то :))

Формально, правила ICAO будут соблюдены, даже если в качестве декора международности в новом комитете будут только Белорусия и Армения. При этом более чем уверен - большинство чиновников от России перетечёт в новую структуру и даже не заметит этого.

Из побочных эффектов могут быть затруднения с получением российскими авиастроителями сертификатов на выпускаемые ими суда в течении какого-то времени - им придётся проходить полную сертификацию для зарубежных полётов. ICAO не будет признавать сертификат новойструктуры, пока не проведёт полную проверку соответствия, а это обычно занимает года 3. Впрочем, не исключено, что обе структуры будут существовать паралельно это время.

vova6_let 15 октября 2018 | 08:51

Видимость реформ ? А руководитель будет кто-рогозин ?

compare 15 октября 2018 | 09:03

vova6_let: скорее,его сынок...

ansata 15 октября 2018 | 08:54

))) Прикольно. Сомали не хватает. Они доки в авиапроме.

supostat 15 октября 2018 | 08:59

Ххахахахаха. Воры и убийцы решили создать свой суд.

compare 15 октября 2018 | 09:05

создание малоавторитетных,провинциальных "институтов",и все для того,чтобы "разорвать","сломать"...в итоге,"сломается" то,о чем не думали...

stopkran1969 15 октября 2018 | 09:08

После фразы "РФ хочет создать" стоит бежать подальше - саже "союз" умудрились завалить. Про спецов по боингам и эрбасам умолчим

bratec_kot_voskrese 15 октября 2018 | 09:10

А мы будем играть в своей песочнице!!!! После сбитого Боинга потребность в своем комитете явно назрела))) Предлагаю завести свою ООН, ОПЕК и т.д.(с теми же участниками). И тогда РФ станет самой главной и авторитетной страной мира. Конгениально!!!

stopkran1969 15 октября 2018 | 09:35

bratec_kot_voskrese: ещё бы штабквартиры в грозном обустроить? И чучело кирюши у входа поставить - вставляешь ему свечку - а но тебя святой водой поливает

bike_nty 15 октября 2018 | 09:11

Сдается мне, что этот институт будет между одним народом. Ну может еще Вануату прикупят для междусобойчика.

alexey65 15 октября 2018 | 09:28

Где в списке участников Венесуэла и Вануату?

stopkran1969 15 октября 2018 | 09:38

alexey65: они хотели рассчитываться своими валютам, но уже не знают где бумагу для их печати брать

prade 15 октября 2018 | 09:36

"Я построю собственный Лунапарк, с блэк джеком и проститутками"

sergo_25_26 15 октября 2018 | 09:43

А они понимают хоть что после этого их самолеты будут летать только между странами участницами этого цирка.

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