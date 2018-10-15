В самарский ракетно-космический центр «Прогресс» с Байконура доставили обломки ракеты «Союз», которая потерпела аварию 11 октября. Как сообщает «Коммерсантъ», комиссия, расследующая инцидент, изучит фрагменты первой и части второй ступеней. Это поможет в определении точной причины аварии.

По сведениям издания, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заслушает предварительный доклад уже в среду.