В самарский ракетно-космический центр «Прогресс» с Байконура доставили обломки ракеты «Союз»
В самарский ракетно-космический центр «Прогресс» с Байконура доставили обломки ракеты «Союз», которая потерпела аварию 11 октября. Как сообщает «Коммерсантъ», комиссия, расследующая инцидент, изучит фрагменты первой и части второй ступеней. Это поможет в определении точной причины аварии.
По сведениям издания, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заслушает предварительный доклад уже в среду.
Комментарии5
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luger_max_otto 15 октября 2018 | 08:51
Это скорее понты: все должно быть ясно из телеметрии. Хотя- почему бы и нет...
andrang2 15 октября 2018 | 08:58
Там дрель, молоток, кувалду и ножовку, которыми сломали ракету госдеповцы не найдут?
gregor 15 октября 2018 | 08:58
В самарский ракетно-космический центр «Прогресс» с Байконура доставили обломки ракеты «Союз»
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В обломках ,лично Рогозин , обнаружит сверло с клеймом " Made in USA" .
klukvik 15 октября 2018 | 09:02
в этот раз где то недосверлили))
stopkran1969 15 октября 2018 | 09:02
А Дима слушает и ест! Хотя судя по его личным достижениям где-то рядом с обкакорившимися мамаевцами жирок сгонять должен